Forest Stewardship Council (FSC)

Grüne Weihnachten - Pestizidfrei unterm Weihnachtsbaum

Freiburg

Weihnachtsbäume und Tannenreisig aus FSC-zertifizierten Wäldern garantieren eine umwelt- und sozialverträgliche Herkunft.

Alle Jahre wieder vergeht die Zeit wie im Fluge. Weihnachtsplätzchen müssen gebacken und Geschenke verpackt werden. Jetzt noch schnell den Weihnachtsbaum besorgen. Dabei macht es durchaus Sinn, an dieser Stelle kurz zu verharren und sich ein paar Gedanken über den grünen Reisigschmuck in den eigenen vier Wänden zu machen. Allem voran über die Herkunft des Baumes. Denn nicht alles was grün aussieht, ist auch grün im ökologischen Sinne. Viele herkömmliche Weihnachtsbäume wachsen heutzutage nicht mehr im Wald, sondern auf Plantagen und damit landwirtschaftlichen Flächen. Hier gelten die gängigen Regeln für Pestizideinsatz und Düngemittel. Diese werden, den Ansprüchen vieler Verbraucherinnen und Verbrauchern entsprechend - gerade soll der Weihnachtsbaum sein und gleichmäßig gewachsen - auch eingesetzt. Das bestätigt der sogenannte Weihnachtsbaumtest des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er untersucht alle drei Jahre Weihnachtsbäume auf entsprechende Rückstände. Die Ergebnisse legen nahe, sich nach nachhaltigen Alternativen fürs Fest umzusehen, denn laut der Studie sind gut zwei Drittel der Bäume mit Pestiziden belastet und auch Bienen gefährdende Mittel sind im Einsatz.

Auch beim Weihnachtsbaum: mit Siegel

Um sich vor dieser ungesunden Art der Bescherung zu bewahren, sollte auf zertifizierte Bäume geachtet werden, z.B. jene von Naturland, Bioland, Demeter oder Biokreis. Auch Bäume aus FSC-zertifizierten Wäldern sind eine echte Alternative und garantieren umwelt- und sozialverträgliche Herkunft. Sie stammen aus Kulturen, die nach den Anforderungen des FSC (Forest Stewardship Council), dem Zertifikat für ökologische und sozial verantwortungsvolle Forstwirtschaft, bewirtschaftet werden. Pestizide und synthetische Düngemittel sind hier verboten, hohe Sozialstandards für die Bediensteten werden eingehalten. Auch die Flächen, auf denen die Bäume als Kultur wachsen, sind begrenzt. Voraussetzung für einen solchen Baum ist, dass die Anbaufläche den natürlichen Wald nicht verdrängt und sich auf ein gewisses Ausmaß beschränkt. Im Vergleich zu herkömmlichen Weihnachtsbäumen ist diese Aufzucht deutlich aufwendiger: Unter natürlichen Bedingungen wachsen die Bäume langsamer und sind pflegeintensiver.

Auf den grünen Zweig kommen

Vielleicht muss es auch gar kein ganzer Baum sein, unter Umständen sind weihnachtlich geschmückte Zweige eine attraktive Alternative. Und wenn man schon dabei ist: auch an den Weihnachtsbaum zierenden Schmuck lohnt es sich, den ein oder anderen nachhaltigen Gedanken zu verschwenden.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die wissen möchten, wo sie ökologische Weihnachtsbäume oder Reisig kaufen können, erstellt die Umweltorganisation ROBIN WOOD jährlich eine Liste deutschlandweiter Verkaufsstellen. Jene für Weihanchstbäume aus FSC-zertifizierten Wäldern ist auch bei FSC abrufbar

Über FSC

FSC ist die weltweit zuverlässigste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. FSC unterstützt Waldbewirtschaftende, Unternehmen und Regierungsorganisationen dabei, gesunde Waldökosysteme zu fördern und die Lebensgrundlagen im Wald zu sichern. Dabei ist FSC die Plattform für einen gleichberechtigten Dialog zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen. Weltweit sind rund 150 Millionen Hektar Wald nach dem FSC-Standard für nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert. Über 52.000 Unternehmen verfügen weltweit über eine FSC-Zertifizierung für den Handel und die Verarbeitung zertifizierter Materialien. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durch unabhängige Dritte, die mindestens jährlich wiederholt wird.

Über FSC Deutschland

In Deutschland sind rund 1,55 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und rund 4.100 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC Standards (Stand: Nov. 2023). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürgern*innen sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem mehr CO2 langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald.

