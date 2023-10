Forest Stewardship Council (FSC)

Presseeinladung: Waldsicht ist Weitsicht - 25 Jahre FSC Deutschland

Jubiläumsprogramm am 6. und 7. November 2023 in Hamburg

Hamburg (ots)

FSC Deutschland wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Wir freuen uns, Sie herzlich zu unserem Jubiläumsprogramm am 6. und 7. November 2023 in Hamburg einzuladen. >> Zum vollständigen Programm

Als unabhängige Organisation, die den Ausgleich zwischen den Interessen von Wirtschaft, Sozialem und Umweltakteuren in der verantwortlichen Waldwirtschaft fördert, gilt der FSC-Standard im Wald als ambitioniertester in Bezug auf Umwelt- und Sozialinteressen. Trotz politischer Diskussionen und Ablehnung in einigen Lagern im Forstsektor engagieren sich heute 176 Vollmitglieder und 58 Fördermitglieder für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Bereits im Jahr 2001 hat FSC Deutschland mit seinem ersten FSC-Waldstandard Kahlschläge und den Einsatz von Pestiziden untersagt. Gleichzeitig hat sich die Organisation schon damals für die Umstellung der Forstwirtschaft von Monokulturen zu naturnahen Mischwäldern mit standortgerechten Baumarten eingesetzt - ein bedeutender Schritt zur Förderung von Artenvielfalt und Biodiversität, besonders vor dem Hintergrund der Klimakrise.

Das Engagement von FSC zeigt sich auch in der sorgfältigen Prüfung der Lieferketten der FSC-Produkte. Die hohe Bekanntheit des FSC-Kennzeichens bei 71 Prozent* der deutschen Verbraucher:innen und das Vertrauen von 80 Prozent* der Deutschen in Marken und Händler, die FSC-zertifizierte Produkte anbieten, motivieren uns, unser System immer weiter zu verbessern.

Am 6. November werden wir bei der Jubiläumskonferenz (u.a. mit Fairtrade, WWF, der Verbraucherzentrale und dem Umweltbundesamt) diskutieren, was heutige Zertifizierungssysteme für Umwelt- und Sozialstandards leisten können und wie die Vermarktung von Ökosystemleistungen des Waldes, wie Wasser- und Artenschutz, zur Verbesserung von natürlichen Ökosystemen beitragen kann.

Am 7. November erklärt Revierförster Guido Hollmichel im ersten FSC-zertifizierten Wald Deutschlands, dem Hamburger Stadtwald, wie er den Wald für den Klimawandel wappnet und welche Maßnahmen FSC konkret im deutschen Wald für nachhaltige Waldwirtschaft verlangt. 1999 hat Hollmichel als Verantwortlicher die erste FSC-Zertifizierung in einem deutschen Wald erfolgreich abgeschlossen.

Treffpunkt: 9 Uhr, Parkplatz an der Kärntner Hütte - Cuxhavener Straße 55, 21149 Hamburg

* FSC Consumer Recognition Study 2023

Bitte melden Sie sich für die gesamte Veranstaltung oder einzelne Programmpunkte via Mail an Lars.Hoffmann@fsc-deutschland.de an. Für Einzelstatements und Interviews vermitteln wir Ihnen gerne den Kontakt zu passenden Ansprechpartnern.

Über FSC

FSC ist die verlässlichste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Mit weltweit gültigen Standards, der beispiellosen Einbindung aller relevanten Interessengruppen und der Unterstützung durch namhafte Unternehmen sowie anerkannte unabhängige Umwelt- und Sozialorganisationen, gilt FSC als die glaubwürdigste Lösung für nachhaltige Waldwirtschaft. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durch unabhängige Dritte, die min. jährlich wiederholt wird. Weltweit sind 160 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert. Über 57.000 Unternehmen verfügen weltweit über eine FSC-Zertifizierung für den Handel und die Verarbeitung zertifizierter Materialien.

Über FSC Deutschland

In Deutschland sind rund 1,5 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und über 2.200 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach den FSC Standards (Stand: September 2023). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber interessierten Bürgern:innen sowie Organisationen transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem mehr CO2 langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald.

