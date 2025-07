Nestlé Nespresso SA

Kaffeekultur und Markenerlebnis neu definiert: Das Nespresso House eröffnet am Münchener Marienplatz

München (ots)

Während viele Marken den stationären Einzelhandel reduzieren, investiert Nespresso weiter in seine Boutiquen und sieht sie als Schlüssel zu Kundenbindung, Innovation und Markenerlebnissen. Auf über 600 m² eröffnet der Kaffee-Pionier jetzt in exklusiver Lage am Marienplatz in München das erste Nespresso House in Deutschland. Die Eröffnung am 3. Juli 2025 markiert den Start eines innovativen Konzepts, das Retail, Markeninszenierung und besondere Erlebnisse auf einzigartige Weise verbindet und damit vor traditionsreicher Kulisse die moderne Kaffeekultur neu definiert.

Strategische Weiterentwicklung: Ein modernes Flagship-Konzept im Herzen der Stadt

Mit dem Nespresso House entwickelt das Unternehmen sein etabliertes Boutique-Modell gezielt weiter - hin zu einem Raum, der Kaffeekultur als ganzheitliches Erlebnis erfahrbar macht und zum Treffpunkt wird. Neben dem gewohnten Sortiment an Premium-Kaffees eröffnet die neue Location zusätzliche Möglichkeiten der Interaktion: Besucher:innen können Produktneuheiten entdecken, an Masterclasses zum Thema Kaffee teilnehmen, sich vor Ort von Expert:innen beraten lassen und - zum ersten Mal überhaupt - die Kaffeespezialitäten direkt vor Ort in der hauseigenen Gastronomie genießen.

Das Konzept verbindet Kaffeebar, Markenerlebnis und Verkauf in einem modernen, offen gestalteten Ambiente über zwei Etagen. Im Erdgeschoss lädt eine Bar im Lounge-Stil zum Verweilen ein, während großzügige Präsentations- und Verkaufsbereiche Raum für individuelle Beratung und Verkostung bieten. Ein To-go-Fenster zum Marienplatz erleichtert den spontanen Kaffeegenuss für unterwegs und auch eine Außenterrasse wird das Angebot abrunden.

Das Nespresso House geht damit weit über eine normale Boutique hinaus und wird zum Ort der Begegnung und des Kaffeegenusses, an dem Menschen zusammenfinden.

Mit der Lage am Marienplatz wählt Nespresso bewusst einen der zentralsten und belebtesten Orte Münchens und positioniert sich damit als sichtbarer Teil des urbanen Lebens der Stadt.

Alessandro Piccinini, Geschäftsführer Nespresso Deutschland, über die Neueröffnung: "In unserem Nespresso House bringen wir Menschen an einem unvergleichlichen Ort zusammen, um ihre gemeinsame Leidenschaft zu teilen - für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse, stilvolles Design und bewussten Genuss. Wir möchten unsere Gäste dazu inspirieren, ihren Kaffeehorizont zu erweitern und gleichzeitig die Marke für neue Kaffeefans öffnen. Das Nespresso House steht für Begegnung, Inspiration und Erleben. Wir freuen uns darauf, München mit diesem innovativen Konzept zu überraschen".

Lea Drusio, Marketing Direktorin Nespresso Deutschland, ergänzt: "Zum ersten Mal in Deutschland schaffen wir für Nespresso ein Zuhause, in dem unsere Kund:innen nicht nur hochwertige Produkte entdecken, sondern die Marke in all ihren Facetten erleben können - persönlich, nahbar und überraschend. Das Nespresso House ist unser erstes Konzept dieser Art - eine Kombination aus Boutique und Markenerlebnis. Mit besonderen Events, spannenden Masterclasses und den Kreationen unserer Premium-Partner:innen etablieren wir eine neue Kaffeekultur im Herzen von München. Und das ist erst der Anfang: München kann sich auf viele spannende Initiativen freuen".

Stationärer Einzelhandel als Raum für Innovation

Nespresso nutzt seine Boutiquen auch als Testumgebung für neue Produkte und Konzepte. So wurden beispielsweise die neuen, heimkompostierbaren Kapseln zunächst in ausgewählten Boutiquen getestet, bevor sie deutschlandweit eingeführt wurden. "Unsere Boutiquen sind der Ort, an dem wir unsere neuesten Innovationen präsentieren und Feedback von unseren Kunden erhalten", erklärt Alessandro Piccinini, Geschäftsführer Nespresso Deutschland. "Dieses Feedback ist entscheidend für unsere Produktentwicklung und hilft uns, immer einen Schritt voraus zu sein." Auch besondere, lokale Designs wird es in Zukunft exklusiv in München zu entdecken geben.

Ein Vorbild für die Zukunft des Einzelhandels

In einer Zeit, in der viele Einzelhändler Schwierigkeiten haben, Kunden in ihre Geschäfte zu locken, zeigt Nespresso, wie man den stationären Einzelhandel neu erfinden kann. Durch das vielfältige Konzept schafft Nespresso Boutiquen, die mehr sind als nur Orte zum Einkaufen - sie sind Orte der Begegnung, Inspiration und Innovation. Mit der Eröffnung des Nespresso House verabschiedet sich die Marke von der bisherigen Boutique in der Theatinerstraße.

Was bleibt, ist das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit: Als B Corp-zertifiziertes Unternehmen ist verantwortungsvolles Handeln fester Bestandteil der Markenstrategie. Auch im neuen Nespresso House zeigt sich dieses Selbstverständnis - das gesamte Boutique-Erlebnis steht im Zeichen eines bewussten Umgangs mit Umwelt und Ressourcen.

Zum Einsatz kommen unter anderem FSC-zertifizierte Hölzer, energieeffiziente LED-Leuchten sowie ein 3D-gedruckter Kaffeebar-Tresen aus recyceltem Kaffeesatz und Biokunststoff. Außerdem wurden bestehende Elemente aus der vorherigen Boutique wiederverwendet, wie etwa Teile des Self-Selection-Bereichs.

Exklusive Partnerschaften unterstreichen lokale Relevanz

Zur Eröffnung setzt Nespresso gezielt auf die Zusammenarbeit mit lokalen Persönlichkeiten: Gemeinsam mit der Münchener Illustratorin Kera Till und der Patisserie-Expertin Alexa von Harder wurden exklusive Editionen und kulinarische Angebote entwickelt, die ausschließlich im Nespresso House erhältlich sind. Damit stärkt Nespresso zugleich den lokalen Bezug des neuen Standorts.

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist ein weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 168.550 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaft zu verbessern.

Im Jahr 2022 hat Nespresso die B CorpTM-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 9.700 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 96 Ländern tätig und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 umfasste das weltweite Netzwerk 818 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Nestlé Nespresso unter: www.nestle-nespresso.com.

