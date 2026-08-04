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Dreharbeiten zur SWR Tragikomödie "Home" (AT)

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Baden-Baden (ots)

Zwischen Verzweiflung und Galgenhumor dreht sich für das Ensemble von "Home" (AT) alles um die Suche nach dem richtigen Zuhause

Wurzelbehandlung, Warteschleife, Wespenstich - alles unangenehm, doch nichts gegen die Wohnungssuche in einer deutschen Großstadt. Der Episodenfilm "Home" von Autorin Sandra Schröder und Regisseurin Greta Benkelmann kreist um den ganz normalen Wahnsinn bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Lavinia Wilson hat als Maklerin keine Skrupel, daraus ihren Vorteil zu ziehen, Johannes Hegemann, Ulrike Kriener, Michael Wittenborn, Sara Fazilat, Ulrich Brandhoff, Friederike Kempter und Holle Kirck spielen die dem Wohnungsmarkt zunehmend verzweifelt Ausgelieferten. Produziert wird "Home" (AT) von den ITV Studios Germany im Auftrag des SWR für die ARD. Gedreht wird bis Mitte August in Köln und Stuttgart.

Angespannter Wohnungsmarkt

Als Maklerin hat Henni Macht, und die übt sie rücksichtslos aus. Attraktive Bewerber, die sich auf sexuelle Gefälligkeiten während der Besichtigung einlassen, können mit einem schnellen Mietvertrag rechnen. Weniger Bevorteilte dürfen keine Scheu haben, ihre Lebensumstände schonungslos offenzulegen. Henni scheint ganz auf der Sonnenseite des Lebens zu sein. Bis sie auf Pit trifft. Der hat nur einen befristeten Arbeitsvertrag, ist damit schwer vermittelbar und begegnet Henni - aus der Not heraus - in Sachen Durchtriebenheit ganz auf Augenhöhe. Schlecht sieht es hingegen für Malika und Ben samt ihrem Sohn Thamir aus. Sie müssen raus aus dem Keller von Bekannten. Aber die verzweifelten und trotzdem vergeblichen Versuche von Ben führen zu einer ernsthaften Ehekrise. Umziehen müssen auch Maren und ihre widerspenstige Stieftochter Fee. Aber Maren ist nicht nur frisch verwitwet, sondern steht als frisch Alleinerziehende auch vor dem sozialen Abstieg, was Fee ihr zum Vorwurf macht. Rita und Hagen wiederum haben zwar eine große Wohnung - aber wie lange noch, wenn Hagen im Rollstuhl die Treppen nicht bewältigen kann und Rita mit der Pflege nicht zurechtkommt? Enttäuschende Besichtigungen und immer neue Bewerbungen bringen nicht unbedingt die besten Seiten der Wohnungssuchenden zum Vorschein. Moralische Grenzen werden überschritten, es wird gelogen, betrogen und in den Arsch gekrochen. Die Lebenswege der Protagonist:innen kreuzen sich und lösen neue Ereignisse aus. Und womöglich kann sogar Henni sich und anderen irgendwann eingestehen, dass trotz Macht und Provision ihr Leben besser laufen könnte

Das Team

Executive Producerin von "Home" (AT) ist Jana Kaun. Kamera Philipp Jestädt, Montage Tina Freitag, Szenenbild Manfred Döring, Kostümbild Eugenia Giesbrecht, Casting Marion Haack. Die Redaktion liegt bei Monika Denisch, SWR.

Informationen: http://swr.li/dreharbeiten-zur-swr-tragikomoedie-home

Fotos: ARD-foto.de

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Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

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