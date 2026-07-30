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"Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute"

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Baden-Baden (ots)

Barbara Schöneberger geht am 1. August mit Andrea Kiewel und Peter Kraus auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die Geschichte der SWR Samstagabendshow

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört "Verstehen Sie Spaß?" zu den beliebtesten Samstagabendshows im deutschsprachigen Fernsehen. In der anstehenden Sommerausgabe lädt Barbara Schöneberger zu einem besonderen Filmabend ein und blickt gemeinsam mit ihren prominenten Gästen Andrea Kiewel und Peter Kraus auf die schönsten, überraschendsten und lustigsten Momente der Sendungsgeschichte zurück. Dabei treffen legendäre All-Time-Klassiker auf die Top-Filme mit der versteckten Kamera des vergangenen Jahres. Das Erste und ORF zeigen "Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute" am 1. August 2026 ab 20:15 Uhr.

Unvergessene Kultklassiker aus über vier Jahrzehnten

Herzstück dieser "Verstehen Sie Spaß?"-Sendung sind die Top-10-Klassiker aus über 40 Jahren "Verstehen Sie Spaß?". Die unvergessenen Clips führen durch unterschiedliche Epochen der Showgeschichte und zeigen, warum die versteckte Kamera seit Generationen Menschen begeistert. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Moderatorin Ina Müller, Starkoch Alexander Herrmann, Entertainer Hape Kerkeling und Sängerin Ireen Sheer, die in der Vergangenheit aufs Korn genommen wurden oder als Lockvögel im Einsatz waren, sowie mit "Verstehen Sie Spaß?"-Erfinder Kurt Felix und seiner Frau Paola.

Die Highlights des vergangenen Jahres

Ergänzt werden die Archivperlen durch die besten Filme des vergangenen Jahres - darunter die Einsätze von TV-Moderatorin Andrea Kiewel und Showlegende Peter Kraus sowie Comedian Matze Knop als Stimme einer sprechenden Toilette. Außerdem blickt die Sendung auf weitere besondere Momente aus dem "Verstehen Sie Spaß?"-Jahr 2025 zurück. Dazu zählt nicht zuletzt der Kuss von Barbara Schöneberger und Annemarie Carpendale, der ihren Ehemann Wayne ganz schön ins Schwitzen brachte und weit über die Sendung hinaus für Gesprächsstoff sorgte.

Andrea Kiewel und Peter Kraus beim "Verstehen Sie Spaß?"-Filmabend

Mit Andrea Kiewel und Peter Kraus begrüßt Barbara Schöneberger zwei Gäste, die nicht nur auf eine lange und erfolgreiche Fernsehkarriere zurückblicken, sondern auch selbst schon für "Verstehen Sie Spaß?" im Einsatz waren oder reingelegt wurden. So spricht Andrea Kiewel darüber, wie sie im "Fernsehgarten" im letzten Jahr von Gastgeberin Barbara Schöneberger höchstpersönlich geprankt wurde. Außerdem verrät sie, dass Olympiaschwimmer Mark Spitz ihr großes Idol war: Er hing nicht nur als Poster über ihrem Bett, sondern habe sie als "Influencer" auch selbst zum Schwimmsport gebracht. Peter Kraus, der seit über 70 Jahren auf der Bühne steht, erinnert sich wiederum an seinen jüngsten Lockvogel-Einsatz für die Sendung, bei dem Sängerin Leony in einem Hotel der etwas anderen Art an ihre Grenze gebracht wurde. Darüber hinaus stehen zwei Klassiker auf dem Programm, in denen der Entertainer selbst von "Verstehen Sie Spaß?" aufs Glatteis geführt wurde.

Weitere Infos zur Sendung unter https://www.ardmediathek.de/verstehen-sie-spass und unter http://swr.li/verstehen-sie-spass-das-beste-aus-gestern-und-heute

Fotos unter www.ARD-foto.de

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