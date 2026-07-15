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Dreharbeiten zum "Tatort - Blindes Vertrauen" aus Stuttgart

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Baden-Baden (ots)

Richy Müller und Felix Klare in einem Tatort von Sönke Lars Neuwöhner und Martin Eigler

Zwei miteinander verknüpfte Todesfälle mit vermutlich politischem Hintergrund machen den Stuttgarter Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz zu schaffen. Geschrieben von Sönke Lars Neuwöhner und Martin Eigler, hält der "Tatort - Blindes Vertrauen" (AT) zudem eine Vertrauensprobe für die beiden bereit. Martin Eigler führt Regie bei den Dreharbeiten zu dem neuen Tatort, in dem an der Seite von Richy Müller und Felix Klare u. a. Nicki von Tempelhoff, Aenne Schwarz, Yasin el Harrouk, Karola Oswald, Johannes Kienast, Christoph Bach und Jürgen Hartmann zu sehen sein werden.

Störgefühl

In Stuttgart wird eine Landrätin Zielscheibe von nächtlichen Protestkundgebungen gegen den Bau von Windrädern. Gewalt bricht aus, ein Polizist wird aus der Menge heraus erschossen. Sebastian Bootz geht dieser Tod sehr nahe - er war mit Marvin Seebass und dessen Frau Nuri lange befreundet. Im Fokus der Ermittlung von Thorsten Lannert und Sebastian Bootz steht der Initiator der Proteste, Reiner Scheurer, der in seinem Verlag u. a. rechtsradikale Zeitschriften herausgibt. Obwohl er abstreitet, mit dem Gewaltausbruch etwas zu tun zu haben, reichen die Verdachtsmomente für einen Durchsuchungsbeschluss. Doch als die Kommissare die Razzia im Verlag durchführen wollen, wird Scheurer in einem Kellergang erschossen. Nun gilt es zwei Todesfälle aufzuklären, und die Ermittlungen stehen unter hohem Druck. Sebastian ist dabei besonders angespannt. Nicht nur aus Trauer um seinen getöteten Freund. Sondern weil er den Eindruck hat, dass Thorsten ihn im Fall Marvin Seebass für befangen hält und ihn deshalb nicht vollständig in die Ermittlungen einbezieht. Oder liegt das womöglich daran, dass Thorsten selbst etwas zu verbergen hat? Je intensiver die Ermittlungen werden, desto größer wird Sebastians Misstrauen ...

Das Team

"Tatort - Blindes Vertrauen" (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. In weiteren Rollen spielen Bärbel Schwarz, Katharina Schmalenberg, Georg Schmiechen, Riccardo Ferreira und Jina Xiang. Ausführender Produzent ist Grischa Sautter. Kamera Andreas Schäfauer, Montage Saskia Metten, Szenenbild Bettina Schmidt, Kostüm Claudia Unger, Besetzung Anja Dihrberg, Ton Peter Tielker. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.

Informationen unter: http://swr.li/tatort-blindes-vertrauen

Foto zum Dreh: ARD-foto.de

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Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

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