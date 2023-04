SWR - Das Erste

Echtes Leben: "Jung, Papa, Witwer - ein Roadtrip" im Ersten und in der ARD Mediathek

Reportage aus der Reihe "Echtes Leben" / am 5. April 2023 im Ersten und in der ARD Mediathek

Max und Steffi liebten es zu reisen - auch nachdem ihr Sohn Phileas auf die Welt gekommen war. Doch auf einer dieser Reisen bricht Steffi zusammen und stirbt kurz darauf. Die neue Situation als Witwer, alleinerziehender Vater und Berufschullehrer kostet Max Kraft. Er plant eine Auszeit. Zwei Jahre nach Steffis Tod starten Vater und Sohn mit ihrem Camper zu einem Roadtrip und einer Reise zu sich selbst. Wie wird die Zukunft aussehen? Soll Phileas in Deutschland aufwachsen? Was wird aus der Liebe zu Liv? Die Ungebundenheit, die Max und Phileas auf der Reise erleben, verändert die beiden. Reportage "Jung, Papa, Witwer - ein Roadtrip" aus der Reihe "Echtes Leben" am Mittwoch, 5. April 2023, ab 18 Uhr in der ARD Mediathek, von 23:35 bis 00:05 Uhr im Ersten.

Blog über Leben als Witwer und junger Vater

Nach dem Tod seiner Frau Steffi beginnt Max einen Blog zu schreiben, in dem er über sein Leben als Witwer und junger Vater erzählt. Die Herausforderung, mit seiner Trauer und der seines Sohnes umzugehen, führt im Alltag unweigerlich auch zu Überforderung. Der Berufschullehrer plant eine Camper Tour.

Vater und Sohn brechen mit Camper auf zu langer Reise

Max und Phileas wollen zwölf Monate durch Europa reisen. In der Zeit besuchen sie Orte, die für Steffi wichtig waren. Erinnerungen treten an die Stelle der Trauer. Vor kurzem ist eine neue Frau in das Leben von Max und Phileas getreten. Liv besucht die beiden in Spanien. Es ist eine Zeit großer Nähe. Auch Tim kommt zu Besuch. Ihn hat Max während einer Vater-Kind-Kur kennengelernt. Wie Max hat Tim seine Frau verloren und lebt nun allein mit seiner kleinen Tochter. Die Doku verzichtet auf Kommentierung, die Geschichte wird über O-Töne und Blog-Texte von Max erzählt.

Relaunch "Echtes Leben"

Das ARD-Format "Echtes Leben" geht mit neuer Erzählweise und in modernem Look im Ersten und in der ARD Mediathek an den Start. Das Reportage-Format ist dabei, wenn das Leben - gefühlt - von vorne beginnt, sei es bei Max, der mit Anfang dreißig Witwer wird (5.4.23), bei Louisa, die nach einem Burnout ihren Leistungssport aufgeben muss (11.4.23) oder Vera, die vom Top-Management in die Elternpflege wechselt (12.4.23). Das Format macht sich mit den Menschen auf den Weg, ist nah bei ihnen und lässt Raum für ihre Gefühle, ihre Musik, ihre Gedanken. Die Geschichten erzählen vom Weiterleben unter neuen Vorzeichen und sind inspirierend für alle, die auf der Suche nach neuen Perspektiven sind.

http://swr.li/jung-papa-witwer

