SWR / Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart vom 25. bis 29. Mai 2022

Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart vom 25. bis 29. Mai 2022

Liveübertragung von Eröffnung und Gottesdiensten, Dokumentation, Feature und Reportagen zum Deutschen Katholikentag in Stuttgart vom 25. bis 29. Mai 2022 im Fernsehen, Hörfunk und Online

Der 102. Deutsche Katholikentag vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart steht unter dem Motto "leben teilen". Er beschäftigt sich als ein Ort ethisch-religiöser Debatten dieses Jahr mit den Themen Kirchenreformen, Missbrauchsskandal, gesellschaftliche Veränderungen und den Folgen des Ukrainekrieges. Menschen unterschiedlicher Konfessionen tauschen sich aus, diskutieren und feiern gemeinsam.

Hier ein repräsentativer Ausschnitt aus der SWR Berichterstattung über den Deutschen Katholikentag. Die Beiträge sind zu sehen als Livestream unter SWRAktuell.de, im Ersten, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek sowie zu hören bei SWR2 Glauben und in der ARD Audiothek.

25. Mai 2022

Eröffnungsfeier live mit Frank-Walter Steinmeier im Stuttgarter Schlossgarten

18 bis 19 Uhr, Livestream unter SWRAktuell.de

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist Gastgeberin des 102. Deutschen Katholikentages. Die feierliche Eröffnung findet im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Stuttgarter Schlossgarten statt. Neben Bischof Gebhard Fürst, Bischof der gastgebenden Diözese Rottenburg-Stuttgart, werden der evangelische Landesbischof Frank Otfried July, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper, Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und Suzana Lipovac, Gründerin von "KinderBerg International", erwartet. Kerstin Leitschuh moderiert die Feier, die von der Berliner Band "Patchwork" musikalisch begleitet wird. Die Veranstaltung wird live gestreamt unter SWRAktuell.de und auf weiteren Kanälen der ARD.

26. Mai 2022

Katholischer Gottesdienst zu Christi Himmelfahrtvom Deutschen Katholikentag

10 bis 11 Uhr, live vom Stuttgarter Schlossplatz im Ersten und im SWR Fernsehen

Tausende Menschen werden erwartet, wenn der Deutsche Katholikentag zum Himmelfahrtsgottesdienst auf den Schlossplatz in Stuttgart einlädt. Der Gottesdienst setzt sich mit dem Motto "leben teilen" sowie dem Patron der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Heiligen Martin, auseinander. Bischof Gebhard Fürst, dessen Diözese Gastgeberin des Katholikentages ist, leitet den Gottesdienst. Mit dabei sind die Mädchenkantorei St. Eberhard Stuttgart, der Knabenchor-Männerchor collegium iuvenum Stuttgart, die Stuttgarter Hymnus Chorknaben, ein Jazzquartett und das Trompetenensemble Stuttgart.

29. Mai 2022

"Die junge Generation und der Katholikentag - GenZ: Was wir wollen"

Dokumentation, 13:15 bis 13:45 Uhr, Das Erste

Die Doku begleitet junge, engagierte katholische Menschen in ihren Gemeinden und auf dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart. Darunter ist die Influencerin Kira Beer, die in Tübingen studiert und als junge Stimme an offiziellen Diskussionspodien auf dem Katholikentag teilnimmt sowie Maximilian Gruber, Jugendsprecher des Bistums Dresden-Meißen. Er pflegt als junger Sorbe das Brauchtum und hat in seinem Bistum ein gewähltes Jugendparlament mitinitiiert. Junge Katholik:innen kommen zu Wort und zeigen ihren Blick auf Angebote, Themen und Diskussionsrunden des Deutschen Katholikentages.

29. Mai 2022

"Leben teilen - Querschnitt des 102. Katholikentages in Stuttgart"

Radiofeature, 12:05 bis 12:30 Uhr, SWR2 Glauben

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als Veranstalter will unter dem Motto "leben teilen" veranschaulichen, dass das Teilen eine Grundhaltung christlicher Weltverantwortung ist - auch auf ökumenischer Basis und im Austausch mit Vertreter:innen anderer Religionen und Weltanschauungen. Ein Feature von Ulrich Pick.

Das Erste sowie das SWR Fernsehen informieren in ihren Nachrichtensendungen über die Höhepunkte der Veranstaltung.

Der SWR Hörfunk informiert in seinen Programmen SWR1 Baden-Württemberg, SWR2 und SWR4 Baden-Württemberg kontinuierlich in Hintergrundbeiträgen und aktuellen Berichten über den Deutschen Katholikentag.

Online sind unter SWR.de sowie SWR1.de/sonntagmorgen umfangreiche Informationen rund um den Deutschen Katholikentag zu finden.

