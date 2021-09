SWR - Das Erste

Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr

TV-Dokumentation am Montag, 20. September 2021, 20:15 Uhr im Ersten / Anschließend in der ARD Mediathek

Angela Merkel wird als Regierungschefin bald Geschichte sein. Das ist sicher. Alles andere: offen wie nie. Wer wird der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin? Der preisgekrönte Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz über Monate hinweg auf dem Weg zur Macht begleitet. Eine Langzeitbeobachtung über Deutschland im Wahljahr. Das Erste zeigt die Dokumentation "Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr" am Montag, 20. September 2021, ab 20:15 Uhr.

Viele Deutsche wünschen sich einen Politikwechsel

Die diesjährige Bundestagswahl findet in einer Phase großer Umbrüche statt: Die Corona-Pandemie, der Klimawandel mit seinen dramatischen Folgen, Digitalisierung und soziale Nöte fordern Wirtschaft und Gesellschaft in bislang unbekanntem Maße. Viele Deutsche sind verunsichert und wünschen sich einen Politikwechsel.

Dreikampf der Kanzlerkandidaten

Auch die Parteien, die den Ehrgeiz und die Chance haben, den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin zu stellen, werden seit Monaten kräftig durchgerüttelt: Zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder tobte ein heftiger Machtkampf. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stand im Zentrum einer Pannenserie. Die SPD und ihr Kandidat Olaf Scholz kämpften mit schlechten Umfragewerten - bis sich im Sommer der Trend umkehrte. Seither blicken die Unionsparteien mit Sorge auf die Zahlen der Meinungsforscher. Die anderen im Bundestag vertretenen Parteien, AfD, FDP und Linke, bemühen sich, vom Dreikampf der Kanzlerkandidaten nicht an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt zu werden. Und dann gibt es noch gesellschaftliche Kräfte, deren Stimmen in den vergangenen Monaten stark an Bedeutung gewonnen haben: etwa in der Szene der sogenannten "Querdenker" aber auch aus der Kultur und Wissenschaft.

Stephan Lambys Langzeitbeobachtung im Wahlkampf mit zahlreichen Protagonisten

Autor Stephan Lamby hat für seine 75-minütige Langzeitbeobachtung die Spitzenpolitiker Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Robert Habeck aus der Nähe beobachtet. Seit Dezember 2020 hat er sie mit der Kamera begleitet und immer wieder zu Interviews getroffen. Er beobachtete außerdem die Wahlkampfmanager der großen Parteien. Und er sprach mit Markus Söder, Christian Lindner sowie führenden Politikerinnen von AfD und Linke. Weitere Protagonisten in Lambys Film sind der Pianist Igor Levit, die Virologin Melanie Brinkmann sowie eine Querdenkerin.

Stephan Lamby hat für die ARD zahlreiche Dokumentationen zu politischen Themen hergestellt, auch über die Bundestagswahlkämpfe von 2013 und 2017. Lamby wurde mit der Goldenen Kamera und zweifach mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Das Medium Magazin wählte ihn 2018 zum Journalisten des Jahres.

Sendetermin

Dokumentation von Stephan Lamby

Montag, 20. September 2021, ab 20:15 Uhr im Ersten

Nach der Ausstrahlung ist der Film ein Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar.

