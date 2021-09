SWR - Das Erste

SWR3: "New Pop - Das Special" mit Zoe Wees, Rag'n'Bone Man und weiteren Künstler:innen

Ausstrahlung der Musikshow am 24. September 2021, 23:45 Uhr im Ersten

Nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr wird es im Rahmen des "SWR3 New Pop" 2021 wieder die große TV-Show "New Pop - Das Special" geben. Am Samstag, 18. September begrüßt Moderator Guido Cantz Weltstars und viele der bekanntesten deutschen Künstler:innen im Baden-Badener Festspielhaus. Auf der Bühne stehen unter anderem Zoe Wees, Rag'n'Bone Man, Alice Merton, Wincent Weiss und Nathan Evans. Zudem setzt der Radiosender bekannte Traditionen des "SWR3 New Pop" fort: Im Rahmen der TV-Show wird auch wieder die Auszeichnung "Pioneer of Pop" verliehen, mit der SWR3 in jedem Jahr herausragende Künstler:innen auszeichnet. Die Preisträger:innen 2021 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Show wird am 24. September 2021 um 23:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Live-Acts

Die Hamburgerin Zoe Wees startete ihre Karriere mitten in Pandemiezeiten und ihre erste Single "Control" wurde direkt ein Hit in Deutschland. Mit dem Song "Girls Like Us" hat Zoe Wees dann bewiesen, dass sie diesen Erfolg auch dauerhaft beibehält. Darüber hinaus wird auch Nathan Evans bei der TV-Show "New Pop - Das Special" auf der Bühne stehen. Einem breiten Publikum wurde er durch seinen Online-Hit mit dem neuseeländischen Shanty-Klassiker "The Wellerman" bekannt. Inzwischen ist er bei einem großen Musiklabel unter Vertrag und startet in seiner Heimat Schottland durch. Alice Merton, Rag'n'Bone Man und Wincent Weiss standen bereits 2017 als Newcomer auf der "SWR3 New Pop"-Bühne - ihr Erfolg dauert bis heute an, sodass sie in diesem Jahr zu den Highlights der SWR3 Veranstaltung zählen.

Hygienekonzept sorgt für Sicherheit

2021 findet das "SWR3 New Pop" bereits zum 26. Mal statt. Auch diesmal werden wieder neue Talente und angesagte Künstler:innen aus dem In- und Ausland live für SWR3 Hörer:innen spielen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird ein flexibles Hygiene-Konzept für die Sicherheit der Besucher:innen, Künstler:innen sowie Mitwirkenden sorgen. Teil des Konzepts ist unter anderem eine neue Open-Air-Bühne, auf der einige Konzerte stattfinden werden. Zudem setzen das Festspielhaus und das Kurhaus entsprechende Hygienekonzepte beim "SWR3 New Pop" um. Zu sehen sind alle Konzerte im Video-Livestream auf www.SWR3.de sowie im Anschluss im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Ausstrahlungstermine 2021

Das Erste

24.09.2021, 23:45 Uhr - "New Pop - Das Special"

SWR Fernsehen

Jeweils in der Nacht von Montag auf Dienstag um 00:30 Uhr strahlt das SWR Fernsehen folgende Konzerte aus:

04.10.2021: Tom Gregory und Sigrid

11.10.2021: Álvaro Soler und Dotan

18.10.2021: Celeste, Griff

25.10.2021: Zoe Wees und Giant Rooks

01.11.2021: Rag'n'Bone Man, Wrabel und Tom Grennan

