Exklusiver Einblick in den Verfassungsschutz

Dokumentarfilm "Früh.Warn.System. - Brauchen wir diesen Verfassungsschutz?" / Film von Rainald Becker und Christian H. Schulz / Ausstrahlung heute (21.10.) im Ersten

Der deutsche Verfassungsschutz steht immer wieder in der Kritik. Der Nachrichtendienst, der sich selbst als "Frühwarnsystem" gegenüber den Gefahren sieht, denen die Demokratie ausgesetzt ist, habe allzu oft geschlafen, sagen die Kritiker. Der Film "Früh.Warn.System. - Brauchen wir diesen Verfassungsschutz?" von Rainald Becker und Christian H. Schulz analysiert, ob und wie dieses "Frühwarnsystem" funktioniert und stellt die kritische Frage: Wie abwehrbereit sind die deutschen Nachrichtendienste gegenüber der wachsenden Bedrohung unter anderem durch rechtsextremistische Gewalt und Gefahren, die von Islamisten ausgehen? Der Film wird heute Abend um 22:50 Uhr im Ersten gezeigt und ist danach für ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar (Erstausstrahlung war am 13.10. auf ARTE).

"Früh.Warn.System." ist ein Film von Rainald Becker und Christian H. Schulz im Auftrag von ARTE, SWR, rbb und MDR in Zusammenarbeit mit Ventana-Film GmbH.

Ausstrahlung auf ARTE: Dienstag, 13. Oktober 2020, um 22.00 Uhr, Ausstrahlung DAS ERSTE: Mittwoch, 21. Oktober 2020, um 22.50 Uhr und ab 21. Oktober für ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar.

