Erfolg für "Tatort - Anne und der Tod" im Ersten

Baden-Baden/Stuttgart (ots)

8,81 Millionen Zuschauer*innen sahen den Tatort aus Stuttgart

Am Sonntagabend ermittelten die beiden Stuttgarter Tatort-Kommissare des SWR im Ersten und 8,81 Millionen Zuschauer*innen ließen sich von Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) in ihren Bann ziehen. Der "Tatort" erreichte einen Marktanteil von 26,9 % und war damit die erfolgreichste Sendung des Sonntags. Auch in der Zielgruppe unter 50 Jahren punktete der "Tatort", 2,52 Millionen schauten zu und bedeuteten einen starken Marktanteil von 23,9 %.

Im "Tatort - Anne und der Tod" von Wolfgang Stauch (Drehbuch) und Jens Wischnewski (Regie) beeindruckte Katharina-Marie Schubert als Altenpflegerin, die es nicht ertragen konnte, dass die Außenwelt von ihren finanziellen Schwierigkeiten erfährt, schon gar nicht, auf welche Zusatzdienste sie sich einließ und die deshalb zur Mörderin wurde. Der Film ist eine Produktion des SWR, Kamera Stefan Sommer, Schnitt Barbara Brückner, ausführende Produzentin Franziska Specht. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.

