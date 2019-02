NetRoulette

Nach Test durch renommierten STRATEGIE-VERLAG: NetRoulette® als "Casino des Jahres 2019" ausgezeichnet

Koblenz (ots)

- Bestes Casino im Internet: Preis würdigt einzigartige Goldene Zero® Regel - 50 % höhere Roulettegewinne als in allen anderen Casinos und Spielbanken

Gerade einmal zwei Monate am Markt, ist das Onlinecasino NetRoulette® (www.netroulette.com) bereits mit dem begehrtesten Award der Branche prämiert worden. Der renommierte STRATEGIE-VERLAG (Koblenz) hat das neue Premium-Live-Casino jetzt als "Casino des Jahres 2019" ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die unabhängige Jury die besonderen Vorteile, die Spieler im NetRoulette® Casino erfahren - darunter die einzigartige Goldene Zero® Regel, dank der alle Roulettespieler hier 50 % mehr gewinnen als in jedem anderen Casino. Der Auszeichnung vorausgegangen war ein ausgiebiger Test, bei dem alle wichtigen Parameter für Casinobesucher überprüft wurden - von Benutzerfreundlichkeit über Spielauswahl, Sicherheit, Gewinnauszahlungen bis hin zu Kundendienst. Klaus König, Direktor des ausgezeichneten Onlinecasinos NetRoulette®: "Wir sind sehr glücklich, dass es uns bereits einige Monate nach Marktstart gelungen ist, die unabhängigen Tester vom STRATEGIE-VERLAG mit unserem Angebot zu überzeugen und damit gleich 'Casino des Jahres 2019' zu werden. Es zeigt zum einen, dass unsere Goldene Zero® Regel einzigartig ist, und zum anderen, dass unsere Gäste höchste Gewinnchancen, besten Service und maximale Sicherheit erwarten dürfen."

Beim Test nach strengsten Kriterien hat der STRATEGIE-VERLAG sowohl an den Live- als auch an den Automaten-Spieltischen mit der Goldene Zero® Regel anonym und mittels acht verschiedener Testkonten insgesamt 18.500 Coups (Kugelwürfe) getestet. Nach Auswertung aller Spiele und den daraus gewonnenen Erfahrungen kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass nur das Onlinecasino NetRoulette® seinen Gästen ein Spielerlebnis und Chancen dieser Güte bietet. Deshalb wird es zum "Casino des Jahres 2019" gekürt. In der Jurybegründung heißt es: "Nur bei NetRoulette® gewinnen Spieler dank der Goldene Zero® Regel 50 % mehr und profitieren von weiteren Vorteilen, wie einer Großauswahl von 85 Livespieltischen mit Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat, 400 Spielautomaten und den - verglichen mit allen Casinos im Markt - höchsten Auszahlungsquoten, die im jetzt ausgezeichneten Onlinecasino NetRoulette® bei 98,65 % liegen." Außerdem sei NetRoulette® sicher, fair, EU-lizenziert und biete schnellstmögliche Gewinnauszahlung.

Goldene Zero® Regel einzigartig in der Branche

Eine absolute Alleinstellung hat das Onlinecasino NetRoulette®, das erst im Dezember 2018 an den Start gegangen ist und seitdem die Herzen der Spieler im Sturm erobert hat, durch seine Goldene Zero® Regel erreicht. Fällt die Roulettekugel auf die Zero (0), werden - nur im Onlinecasino netroulette.com - dauerhaft alle nicht gewonnenen Einsätze auf allen Roulettechancen fair mit den Spielteilnehmern geteilt. Das heißt, alle Roulettespieler erhalten die Hälfte ihrer nicht gewonnenen Einsätze sofort zurück. Direktor Klaus König weiter: "Dieser Gewinnvorteil verändert alles für die Gäste und hat sich schnell in den Casinos und Spielbanken herumgesprochen. Deshalb begeistern wir nicht nur Neuspieler, sondern konnten bereits in den ersten Monaten unzählige Stammgäste anderer Casinos und Spielbanken zu unseren machen."

