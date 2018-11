Report Mainz: Niederländische Stiftung "Stichting Identiteit Europa" leistete 2016 weitere Spende an AfD

Mainz (ots) - 49.000 Euro flossen an den AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen / Landesverband überwies Geld nach einer Woche zurück

Mainz - Die niederländische Stiftung "Stichting Identiteit Europa" hat im Jahr 2016 eine weitere Spende an die AfD geleistet. Das hat der Vorsitzende der Stiftung, Floris Berkhout, dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" und dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" bestätigt. Nach seinen Angaben handelte es sich um 49.000 Euro, die am 29. Februar 2016 dem AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen überwiesen wurden. Der Landesverband habe die Spende jedoch bereits am 7. März 2016 mit Verweis auf das deutsche Parteiengesetz zurücküberwiesen. Die AfD habe im Verwendungszweck der Rücküberweisung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Annahme der Spende verboten sei.

Zu den Geldgebern wollte sich Berkhout nicht äußern. "Man muss aber nicht intelligent sein, um darauf zu kommen, dass die Gelder nicht direkt von mir kamen", sagte Berkhout "Report Mainz". Ob es sich bei den Geldgebern um den gleichen Personenkreis handelte, der im Februar 2018 an den "Kreisverband Bodenseekreis" 150.000 Euro spendete, wollte Berkhout ebenfalls nicht mitteilen.

Gegenüber dem "Spiegel" hatte Berkhout zunächst mitgeteilt, die Spende an den AfD-Kreisverband Bodenseekreis sei "die erste und einzige" Spende der Stiftung an die AfD gewesen.

Zitate gegen Quellenangabe frei.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33359 oder -33356.

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell