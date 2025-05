ADAC Mittelrhein e.V.

ADAC Truck-Grand-Prix 2025: Europas größtes Truck-Festival kehrt zurück +++ Drei Tage Motorsport, Musik, Messe und Nachhaltigkeit vom 11. bis 13. Juli am Nürburgring

Koblenz (ots)

Der Nürburgring wird am zweiten Juli-Wochenende erneut zur Kulisse für eines der spektakulärsten Events des Jahres: Der 38. Internationale ADAC Truck-Grand-Prix vereint packenden Motorsport mit einem vielfältigen Festivalprogramm, einer der größten Nutzfahrzeugmessen Europas sowie starken Impulsen für eine nachhaltige Mobilitätszukunft.

"Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix steht für Motorsport und Unterhaltung, aber auch für Nachhaltigkeit und Innovation. Der Ticket-Vorverkauf ist sehr gut angelaufen und die Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Wochenende voller Action und Unterhaltung freuen", sagt Jörg Hennig, Vorstand Sport beim ADAC Mittelrhein e.V.

Motorsport-Action mit Nachhaltigkeit im Fokus

Im Mittelpunkt stehen die Rennen der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC). Die Königsklasse des Truck-Racings bietet spektakuläre Zweikämpfe mit mehr als 1.000 PS starken Race-Trucks und setzt gleichzeitig Maßstäbe in Sachen Klimaschutz: Bereits seit 2021 fahren alle Teams mit 100% nachhaltigem HVO-Kraftstoff (Hydriertes Pflanzenöl), der die CO2-Emissionen um bis zu 90% senkt. Die ETRC ist damit die erste internationale FIA-Rennserie, die vollständig auf alternative Kraftstoffe umgestellt hat, und trägt das höchste Nachhaltigkeitszertifikat der FIA.

Mit dabei sind auch wieder die deutschen Top-Fahrer Jochen Hahn und Sascha Lenz, die sich 2024 knapp hinter dem Champion Norbert Kiss (Ungarn) platzierten. Zusätzlich dürfen sich Fans auf die populäre Dutch Truck Racing Serie im Rahmen des Mittelrhein-Cups freuen. Ebenfalls am Start: die ADAC GT Masters, die mit Supersportwagen von Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG oder McLaren ein Kontrastprogramm zu den Race-Trucks liefern und ebenfalls auf HVO-Kraftstoff setzen.

Premiere für Truck Efficiency Run

Mit dem Truck Efficiency Run (TER) startet der Promoter der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) erstmalig einen innovativen Wettbewerb, der die Lücke zwischen Straßenverkehr und Motorsport schließt und gleichzeitig die Rolle der Berufskraftfahrer für eine nachhaltige Zukunft in den Fokus rückt.

Beim "Truck Efficiency run powered by Krone" geht es nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern wer am effizientesten fährt.

Die Veranstaltung findet am 10. Juli auf der Nordschleife statt. Dabei treten die Teilnehmenden in verschiedenen Technologiekategorien an, darunter klassische dieselbetriebene Lkw sowie moderne Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Alle Infos zum Wettbewerb sind unter www.truckefficiencyrun.com abrufbar.

Messe, Job-Expo und Symposium: Die Branche trifft sich am Ring

Parallel zur Renn-Action findet im Fahrerlager eine der größten Fachmessen der Nutzfahrzeugindustrie statt. Auf über 10.000 Quadratmetern präsentieren Hersteller, Zulieferer und Logistikunternehmen ihre Innovationen, welche die nachhaltige Mobilität von morgen erlebbar machen.

Ein zentrales Branchenevent ist das ADAC/TÜV Rheinland TruckSymposium, das am Freitag, 11. Juli zum 18. Mal stattfindet. Unter dem Titel "Transformation in der Transportlogistik: Theorie trifft Praxis!" diskutieren Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Forschung unter anderem die Transformation des Fuhrparks - ein politisches Ziel, das in der Praxis jedoch viele Fragen und Investitionsbedarfe aufwirft. Anmeldungen sind über www.trucksymposium.de möglich.

Dem Fachkräftemangel begegnet der ADAC Mittelrhein e.V. gemeinsam mit dem Nürburgring mit der ADAC Truck-Grand-Prix Job-Expo, die Nachwuchstalente und Unternehmen zusammenbringt. Sie findet von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr im ring°boulevard statt. Der Eintritt ist frei.

Festival mit Country-, Retro- & Party-Nächten

Auch das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen: Musik, Entertainment und Kult-Atmosphäre verwandeln die Müllenbachschleife in eine riesige Festival-Area.

Am Freitag (11. Juli) lädt der traditionelle Country-Abend zum Mitfeiern ein: Tom Astor feiert seinen unglaublichen 37. Auftritt beim Truck-Grand-Prix. Mit dabei sind auch Alina Sebastian, Salvati und The Wild Ride.

Am Samstag (12. Juli) folgt das große Party-Highlight: Loona, Malle Anja, Markus Becker und Sabbotage bringen die Müllenbachschleife zum Beben. Ein spektakuläres Feuerwerk bildet den krönenden Abschluss des Abends.

Erstmals findet zusätzlich über das gesamte Wochenende hinweg ein Retro-Festival im historischen Fahrerlager statt - mit Country-Sounds, Strohballen, BBQ und Kultklassikern wie der Serie "Auf Achse". Ein neues Format, das nostalgischen Charme mit Festival-Flair vereint.

Familienfreundlich & vielfältig

Ob Trucker-Korso, Fan-Village, Kinderland mit Hüpfburgen und Enten-Rodeo oder das beliebte Trucker-Camp - der Truck-Grand-Prix ist ein Event für die ganze Familie. Kinder bis einschließlich 12 Jahre erhalten in vielen Kategorien freien Eintritt.

Tickets ab 10 Euro - jetzt sichern!

Festival-Tagesticket Freitag (Country-Abend): ab 10 EUR

Festival-Tagesticket Samstag (Party-Abend): ab 12,50 EUR

Motorsport-Tagesticket: ab 20 EUR

Wochenendticket: ab 50 EUR

Der Zugang zum Festivalbereich beginnt an beiden Abenden ab 17:00 Uhr. Alle Tickets sind unter www.truck-grand-prix.de erhältlich.

