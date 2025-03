Gesellschaft der Freunde und Förderer der deutschen Mineralbrunnenindustrie e. V.

Kleine Startschwierigkeiten?! - Die Frühjahrsmüdigkeit einfach wegtrinken!

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die Tage werden langsam wieder länger, die Sonne lockt nach draußen, doch wir sind einfach nur schlapp und wollen eigentlich zurück ins Bett. Die Frühjahrsmüdigkeit hat uns alle wieder voll im Griff. Aber warum ist das eigentlich so? Was wir dagegen machen können und vor allem was das Mineral Magnesium damit zu tun hat, weiß mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Alle Jahre das gleiche Spiel: Kaum steigen die Temperaturen und alles fängt langsam an zu blühen, haben wir einen absoluten Durchhänger. Trotzdem ist das Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit noch nicht wissenschaftlich bewiesen, sagt Dr. Inga Schneider vom KMH Kompetenzzentrum Mineral- und Heilwasser an der Uni Hannover.

O-Ton 1 (Dr. Inga Schneider, 15 Sek.): "Fachleute nehmen dabei an, dass die häufigen Wetterumschwünge im Frühjahr ein Grund für diese Frühjahrsmüdigkeit sind. Diskutiert wird auch immer eine höhere Produktion des Hormons Melatonin im Winter als im Sommer. Allerdings ist das noch nicht wirklich belegt."

Sprecher: Der kleine Hänger im Frühjahr lässt sich aber mit ein paar einfachen Tricks in den Griff bekommen.

O-Ton 2 (Dr. Inga Schneider, 18 Sek.): "Am besten arbeiten Sie aktiv dagegen an. Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft und lassen Sonne an die Haut, damit Vitamin D produziert werden kann. Außerdem sollte man möglichst viel frisches Gemüse und Obst essen und natürlich viel trinken. Und dabei sind Mineral- oder Heilwasser mit viel Magnesium empfehlenswert."

Sprecher: Denn Magnesium wirkt sich laut einer US-amerikanischen Studie extrem positiv auf Müdigkeit und Schlafqualität aus.

O-Ton 3 (Dr. Inga Schneider, 24 Sek.): "In dieser Langzeitstudie hatte sich gezeigt, dass diejenigen, die mehr Magnesium zu sich nahmen, besser und auch länger geschlafen haben als die, die weniger Magnesium aufgenommen haben. Und es gibt auch noch weitere Studien, die zeigen, dass sich ausreichend Magnesium auch positiv auf Blutdruck, Kopfschmerzen und auch Migräne auswirken kann. Das heißt: Es lohnt sich also, bei Müdigkeit im Frühjahr für genügend Magnesium zu sorgen."

Sprecher: Der tägliche Magnesium-Bedarf liegt übrigens bei 350 mg für Männer und 300 mg für Frauen.

O-Ton 4 (Dr. Inga Schneider, 18 Sek.): "Um diese Menge zu erreichen, empfehlen sich einfach Vollkornprodukte, aber auch Keime, Kleie und auch Nüsse. Und zudem ist eine gute Quelle, um sich vor allem mit gut verfügbarem Magnesium zu versorgen, Heilwässer ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter und auch natürlich magnesiumreiche Mineralwässer an sich."

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Der Müdigkeit auf gar keinen Fall nachgeben, sondern lieber ganz aktiv raus in die Sonne und den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen und ausreichend Magnesium versorgen. Mehr Tipps und alle weiteren Informationen finden Sie Netz unter Heilwasser.com.

