Jack Forster zum Global Editorial Director bei WatchBox ernannt

Neuchâtel und Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - WatchBox, weltweit führend im Bereich von Luxusuhren in Sammlerqualität, gibt eine Mehrheitsbeteiligung am unabhängigen Uhrenhersteller De Bethune bekannt WatchBox, weltweit führender Anbieter von Luxusuhren in Sammlerqualität, gab heute die Beteiligung an De Bethune bekannt. Der unabhängige Uhrenhersteller ...

mehr