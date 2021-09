Tiierische Medien-Kooperation mit ProSiebenSat.1

tiierisch.de GmbH

Nicht nur die Anzahl an Haustieren in deutschen Haushalten hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, sondern auch die Nutzungsdauer linearen Fernsehens.(*) Um (Neu-)Haustierbesitzer:innen nachhaltig zu erreichen, gibt es daher bald auch im TV ein tiierisches Programm zu sehen!

tiierisch.de goes TV: Macht euch bereit für tiierische Werbeunterbrechungen!

„Das Beste in unserem Leben“ ist der Slogan aller TV-Spots, mit denen das Unternehmen schon ab dem 8. September den Menschen und ihren besten Freunden sein reichhaltiges Angebot vorstellt. Über 40.000 verschiedene Produkte werden online angeboten und warten darauf entdeckt zu werden. Sowohl für Hund und Katze, aber auch für Kleintiere und Pferde werden Kund:innen im Onlineshop fündig. Zusätzlich gibt es die Bereiche Aquaristik, Terraristik, Hobbyfarming und ein großes Sortiment an Vogelbedarf. Dabei wird das Angebot kontinuierlich weiter ausgebaut.

„Wir wollten 2007 die besten Haustiermarken für unsere tiierischen Familienmitglieder online präsentieren. Wir erweitern und aktualisieren bis heute unser Sortiment jedes Jahr“, sagt Maik Möller, Gründer und Geschäftsführer der tiierisch.de GmbH.

Lineares Fernsehen als weiterer Teil der crossmedialen Marketingstrategie

Schon längst punktet tiierisch.de mit einem bunten Marketingmix, der neben Online-Werbung auch reichweitenstarke Printmedien und zeitweise sogar Radiowerbung umfasst.

Im Rahmen einer langfristig angelegten Kooperation mit SevenVentures, dem Investitionsarm der ProSiebenSat. 1 Media SE, wird die neue tiierisch.de-Kampagne auf allen Sendern der Gruppe ausgestrahlt. Dabei wird die Reichweite gezielt eingesetzt, um den Bekanntheitsgrad von tiierisch.de zu erhöhen und die Marke weiter zu stärken.

„Es war für uns ein logischer Schritt, jetzt auch an das Medium TV zu denken“, sagt tiierisch.de Geschäftsführer Michael Cimbal. „Die Zielgruppen passen und der Zeitpunkt für TV-Präsenz ist ideal. Wir messen unseren Bekanntheitsgrad regelmäßig und ich bin sehr gespannt, wie er sich während der nächsten Monate entwickelt.“

Über tiierisch.de: Online Zuhause

Mit über 40.000 Artikeln, den Top-Marken der Branche und „waustarken” Angeboten ist tiierisch.de in Deutschland unter den Top 5 und ein bedeutender Online-Anbieter im Bereich Heimtierbedarf. Der Online Shop ist bereits seit 2007 für die Kunden rund um die Uhr erreichbar. Als Vollsortimenter kann praktisch jeder Bedarf für Haustiere und deren Versorgung sichergestellt werden; vom Futtermittel über Pflegeprodukte und Spielzeug bis hin zu sämtlichem Zubehör. Als privat geführtes Unternehmen setzt tiierisch.de auf eine eigene Logistik und einen eigenen Kundenservice. Als Online Pureplayer sind auch die Keypoints IT, Produktpflege und Marketing inhouse angesiedelt. Rund 50 Mitarbeiter sind mit Leidenschaft dabei und brennen für alles, was den geliebten Haustieren gut tut.

Auf tiierisch.de, Facebook und Instagram wird die TV-Kampagne begleitet und es werden exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

