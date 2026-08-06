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Eine Live-Talkshow. Zwei Gegner. Ein "Duell" (AT): Drehschluss für BR-/ORF-Politthriller mit Ursina Lardi und Godehard Giese

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München (ots)

Als die umstrittene Gesundheitsministerin Liane Sowalski (Ursina Lardi) live im Fernsehen ihre KI-Reform verteidigt, eskaliert das TV-Duell mit Starjournalist Clemens Fehndrich (Godehard Giese) zu einem Machtkampf um Wahrheit, Kontrolle und um die Frage, wie viel Freiheit eine Gesellschaft für Sicherheit opfern darf. Unter der Regie von Rudi Gaul (Tatort München: "Königinnen") gehen am 8. August 2026 die Dreharbeiten zum Kammerspiel "Duell" (AT) zu Ende. Die Ausstrahlung im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten ist für 2027 geplan Vor der Kamera standen u. a. Ursina Lardi, Godehard Giese, Caroline Frank und Juergen Maurer. Rudi Gaul und Ulrike Schölles schrieben das Drehbuch. "Duell" (AT) wird produziert von Zieglerfilm München GmbH (Produzenten: Jens C. Susa, Tanja Ziegler) im Auftrag von BR und ORF. Zum Inhalt Gesundheitsministerin Liane Sowalski (Ursina Lardi) steht politisch mit dem Rücken zur Wand: Als bekannt wird, dass sie mit einer KI namens "Dorian" die Gesundheit der Bevölkerung überwachen und steuern will, entlädt sich ein medialer Sturm aus Rücktrittsforderungen, Hasskampagnen und Drohungen gegen sie und ihre Familie. Statt sich zurückzuziehen, geht Sowalski in die Offensive und stellt sich dem öffentlichen Tribunal in der berüchtigten Polit-Talkshow "Duell". Moderator Clemens Fehndrich (Godehard Giese) will die Ministerin vor laufenden Kameras zu Fall bringen. Für ihn steht fest: "Dorian" ist ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Was er nicht ahnt: Sowalski ist ihm nicht ausgeliefert. Die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, die - öffentlich gemacht - Fehndrichs Karriere als moralische Instanz zerstören könnte. Während die Live-Sendung zum gnadenlosen Machtkampf eskaliert, wird klar: Es geht längst nicht mehr um Argumente, sondern um Deutungshoheit, Wahrheit und die Frage, wie viel Freiheit eine Gesellschaft bereit ist zu opfern, um zu überleben. Am Ende der Sendung muss Sowalski eine Entscheidung treffen, die ihr politisches Leben unwiderruflich verändern wird.

Infos zum Film Regie: Rudi Gaul Drehbuch: Rudi Gaul, Ulrike Schölles Darstellende: Ursina Lardi, Godehard Giese, Caroline Frank, Juergen Maurer u. a. Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Sophia Reismüller (BR), Sabine Renner-Lehner (ORF) Produktion: Zieglerfilm München GmbH (Produzenten: Jens C. Susa. Tanja Ziegler) im Auftrag von BR und ORF Drehzeit: 9. Juli bis 7. August 2026 in München und Umgebung Ausstrahlung: im Rahmen des FilmMittwoch 2027 im Ersten und in der ARD Mediathek

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