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Zwei neue Fälle von "Ein Krimi aus Passau" mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski

Ab 7. September 2026 in der ARD Mediathek, am 10. und 17. September im Ersten

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München (ots)

Die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und der österreichische Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) ermitteln in Passau erneut zwischen drei Flüssen und malerischer Altstadt: rätselhafte Einbrüche und Spuk auf einem Ausflugsschiff, eine vorbeitreibende Wasserleiche und das plötzliche Auftauchen von Frederikes Ex, dem verschollenen Vater von Mia (Nadja Sabersky) - Der ARD-Herbst bringt Spannung aus Passau. Die erfolgreiche BR/ARD-Degeto-Reihe geht im September 2026 am Donnerstagabend mit zwei neuen Filmen weiter: "Verlorene Seelen. Ein Krimi aus Passau" am 10. September, Donnerstagskrimi im Ersten "Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau" am 17. September, Donnerstagskrimi im Ersten Beide neuen Fälle sowie alle neun bisher ausgestrahlten Filme stehen bereits ab Montag, 7. September 2026, in der ARD Mediathek und sind dort für ein Jahr abrufbar. An der Seite von Marie Leuenberger und Michael Ostrowski spielen neben Nadja Sabersky wieder Bettina Mittendorfer, Stefan Rudolf, Xenia Tiling und Marco Eschrich. In Episodenhauptrollen sind u. a. Simon Morzé, Michael Roll, Raphaël von Bargen, Valery Tscheplanowa sowie Gerd Anthoff zu sehen. Regie führte bei beiden Filmen Daniel Rübesam. Die Drehbücher stammen von Michael Vershinin, bei "Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau" entstand das Drehbuch gemeinsam mit Robert Hummel. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film), produziert wurden die Filme von Hager Moss Film (Produzentin: Diana Chylla, Produzent: Götz Marx) im Auftrag von ARD Degeto Film und BR.. Die Filme und Ausstrahlungen im Überblick: "Verlorene Seelen. Ein Krimi aus Passau" (10. Film der Reihe) Donnerstag, 10. September, 20.15 Uhr im Ersten ARD Mediathek ab Montag, 7. September 2026 bis 6. September 2027 Regie: Daniel Rübesam Drehbuch: Michael Vershinin Darstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Stefan Rudolf, Xenia Tiling, Bettina Mittendorfer, Simon Morzé, Michael Roll, Rico Strempel, Alina Danko, Wolfgang Haas, Andrei Viorel Tacu, Martin Weinek u. a. Auf dem Ausflugsschiff einer Passauer Reederei, der "Queen Danubia", die im Industriehafen vor Anker liegt, kommt es immer wieder zu nächtlichen Einbrüchen. Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) soll dem Spuk ein Ende bereiten. Der Privatermittler übernimmt die Überwachung des Schiffes. Nach einem unglücklichen Sturz auf den Kopf glaubt Zankl eine Wasserleiche in der Donau zu sehen, die jedoch gleich wieder versinkt. Frederike Bader (Marie Leuenberger) nimmt Zankls Beobachtung nicht ernst. Aber dann erfährt sie, dass Hans Lindegger (Martin Weinek), Wiener Kapitän eines benachbart vor Anker liegenden Transportschiffs, verschwunden ist. Sein Neffe Lenny Lindegger (Simon Morzé) vermisst ihn, seit es in der Nacht zuvor wieder einmal einen Einbruch auf der "Queen Danubia" gab. Hat Lenny vielleicht etwas mit den Vorfällen auf dem Schiff zu tun? Und welche Informationen hält der alte Fischer Thade Gutsmiedel (Michael Roll) vom gegenüberliegenden Ufer zurück? "Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau" (11. Film der Reihe) Donnerstag, 17. September, 20.15 Uhr im Ersten ARD Mediathek: ab Montag, 7. September 2026 bis 6. September 2027 Regie: Daniel Rübesam Drehbuch: Michael Vershinin und Robert Hummel Darstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Stefan Rudolf, Xenia Tiling, Bettina Mittendorfer, Raphaël von Bargen, Valery Tscheplanowa, Gerd Anthoff u. a. Mia Baders (Nadja Sabersky) verschollener Vater Adam Nolan (Raphaël von Bargen) taucht nach vielen Jahren wieder auf - mitten in Passau. Mia ist in dem Glauben aufgewachsen, der mutige Journalist habe sich verbergen müssen, weil er sich mächtige Feinde gemacht hatte, die ihm nach dem Leben trachteten. Das war die vorgetäuschte Geschichte, die Frederike Bader (Marie Leuenberger) ihrer Tochter erzählt hat. Aufgrund ihres Wissens um Adams kriminelle Energie, schrillen Frederikes Alarmglocken - nicht ohne Grund: Mias Vater wird bald unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer: ein Buchhändler (Gerd Anthoff), der in der Altstadt ein Antiquariat hat. Adam Nolan hatte sich dort aufdringlich nach einem Kinderbuch erkundigt und bestreitet die Tat. Mia muss glauben, dass ihr Vater ein Mörder ist. Ihre Mutter und Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) finden heraus, dass Adam Nolan in Passau nicht nur nach seiner Tochter gesucht hat ... Interviewmöglichkeiten Interviewanfragen an Darstellende oder Macher der Reihe richten Sie gerne an uns. Ausführliches Pressematerial im Pressedossier Sichtung für akkreditierte Berichterstattende BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php Presseservice Das Erste: https://presse.daserste.de Fotos über: www.br-foto.de E-Mail: bildmanagement@br.de oder über www.ard-foto.de

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