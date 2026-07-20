BR Bayerischer Rundfunk

Wechsel im BR-Direktorium: Kemal Görgülü wird neuer Produktions- und Technikdirektor

BR-Rundfunkrat stimmt Personalentscheidung in der Geschäftsleitung des BR zu

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München (ots)

In seiner Sitzung vom 20. Juli 2026 hat der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks einer wichtigen Personalentscheidung zugestimmt. So wurde Kemal Görgülü zum neuen Produktions- und Technikdirektor berufen. Der bisherige Technische Direktor von ARTE wird zum 1. Februar 2027 Nachfolger von Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer, deren Amtszeit nach 15 Jahren an der Spitze der Direktion zum 31. Januar 2027 endet.

Unter Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer wurde die technische Infrastruktur und Produktionslandschaft des BR konsequent crossmedial weiterentwickelt. Ein richtungsweisendes Großprojekt war die Konzeption und Umsetzung der technischen Ausstattung auf dem neuen BR-Campus in München Freimann. Dabei wurden wesentliche Teile der Produktions- und Sendeinfrastruktur tiefgreifend auf moderne Technologien wie Media-over-IP umgestellt. Darüber hinaus hat Birgit Spanner-Ulmer die technologische Zusammenarbeit innerhalb der ARD maßgeblich mitgestaltet und den BR auf die Anforderungen der digitalen Transformation ausgerichtet.

Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer: "Nach vielen spannenden Jahren und komplexen Herausforderungen beim Bayerischen Rundfunk gebe ich die Verantwortung in neue Hände und beginne einen neuen Lebensabschnitt. Gemeinsam mit zahlreichen engagierten Kolleginnen und Kollegen konnten wir die technologische Transformation des BR gestalten und ein verlässlicher Partner des Programms sein. Für das große Vertrauen, die vielfältigen Begegnungen und die hervorragende Zusammenarbeit bin ich sehr dankbar und blicke mit Freude auf diese Zeit zurück."

Mit Kemal Görgülü gewinnt der Bayerische Rundfunk einen erfahrenen Technologie- und Medienmanager. Der Diplom-Medienwirt und Ingénieur-Maitre ist seit 2020 Chief Technology Officer von ARTE in Straßburg und Mitglied des erweiterten Vorstands. Dort verantwortet er die technische Infrastruktur des Senders ebenso wie die Weiterentwicklung digitaler Angebote, datenbasierter Produkte und Plattformstrategien. Zuvor beriet er zahlreiche öffentlich-rechtliche Medienhäuser in Deutschland und Europa bei Transformations- und Modernisierungsprojekten. Sein Profil steht für die Verbindung von Broadcast-Erfahrung, Plattformkompetenz, Datenstrategie und verantwortungsvollem KI-Einsatz im öffentlich-rechtlichen Medienumfeld.

BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth: "Birgit Spanner-Ulmer hat die technologische Entwicklung des Bayerischen Rundfunks über viele Jahre entscheidend geprägt und vorangetrieben. Mit Innovationskraft und Fachkompetenz hat sie unser Haus durch eine Phase tiefgreifender Veränderungen geführt und zukunftsfähig aufgestellt. Dafür danke ich ihr sehr herzlich. Kemal Görgülü verbindet technologische Exzellenz mit umfassender Führungserfahrung und einer klaren Vorstellung davon, wie öffentlich-rechtliche Medien ihre Angebote in einer digitalen Welt weiterentwickeln können. Das gilt speziell mit Blick auf den wertebewussten Umgang mit neuen Technologien wie KI und Nutzungslogiken der verschiedenen Plattformen. Er bringt beste Voraussetzungen mit, um die Transformation der Produktions- und Technikdirektion erfolgreich fortzuführen und die Zusammenarbeit innerhalb der ARD weiter zu stärken."

Kemal Görgülü: "Der Bayerische Rundfunk steht wie die gesamte Medienbranche vor tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich daran arbeiten, die technische und digitale Zukunft des BR aktiv zu gestalten, innovative Technologien verantwortungsvoll einzusetzen und zugleich die verlässliche Grundlage für hochwertigen öffentlich-rechtlichen Journalismus zu sichern. Auf der starken Basis aufzubauen, die Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer und ihr Team geschaffen haben, ist eine ebenso reizvolle wie verantwortungsvolle Aufgabe."

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