Rohde & Schwarz übernimmt die ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH und erweitert sein Messtechnikportfolio im Bereich Leistungselektronik

München/Oberursel (ots)

Zum 1. Juli 2025 hat der Technologiekonzern Rohde & Schwarz die ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH übernommen. Das im hessischen Oberursel ansässige Familienunternehmen konzipiert, entwickelt und fertigt seit vier Jahrzehnten hochpräzise Leistungsmesstechnik. Mit dem Zukauf ergänzt Rohde & Schwarz sein eigenes Produktportfolio im Bereich Test & Measurement. Ein wichtiger Schritt, der auf die langfristig angelegte Wachstumsstrategie des Konzerns einzahlt und von dem die Kunden beider Unternehmen profitieren werden.

Angesichts der rasant voranschreitenden Elektrifizierung, die die Sektoren Energie und Mobilität revolutioniert und entscheidende Impulse für Industrie und Gesellschaft liefert, ist die Leistungselektronik zum unverzichtbaren Motor dieser Transformation geworden. Mit der Akquise der ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH ergänzt Rohde & Schwarz sein breit aufgestelltes Portfolio im Bereich der Messtechnik.

Im sich ständig verändernden Marktumfeld der vergangenen Jahrzehnte hat es ZES ZIMMER sehr gut verstanden, über Dekaden hinweg durch innovative Lösungen und Produkte kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Das Portfolio von ZES ZIMMER wird dazu beitragen, die Marktposition von Rohde & Schwarz im Bereich Leistungselektronik auszubauen. Das hessische Familienunternehmen mit seinen rund 60 Mitarbeitenden wird vollständig in die Rohde & Schwarz Firmengruppe integriert. Der Standort bleibt erhalten. Er wird auch künftig als Sitz für die Leistungsmesstechnik fungieren.

Für Christina Geßner, Executive Vice President der Division Test & Measurement, ist die Akquise ein wichtiger nächster Schritt, der auf die nachhaltig angelegte Wachstumsstrategie des globalen Technologiekonzerns einzahlt:"Sowohl Rohde & Schwarz als auch ZES ZIMMER sind traditionsreiche Familienunternehmen. Leidenschaft für Technologie und Innovation sind seit jeher Teil unserer beider DNA. Durch die Akquisition werden wir unsere Position als relevanter und verlässlicher Technologiepartner unserer Kunden im Bereich der Leistungsmesstechnik weiter stärken, Synergien erzeugen und weiteres Wachstum generieren."

ZES ZIMMER ist seit 40 Jahren im Markt für Leistungsmesstechnik eine feste Größe. Das Familienunternehmen besitzt nicht nur eine breite Kundenbasis, sondern verfügt außerdem über ein etabliertes Vertriebsnetz. Sein außergewöhnlich leistungsstarkes Produktportfolio unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und Applikationen, die insbesondere in den Sektoren E-Mobilität, Industrieelektronik und Erneuerbare Energien branchenführend sind. Die künftige Zusammenführung und Bündelung des Know-hows und entsprechender Portfolios stellen für Rohde & Schwarz eine signifikante Erweiterung des bestehenden Angebots im Bereich Leistungselektronik dar.

Dr. Conrad Zimmer, geschäftsführender Gesellschafter der ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH, erklärt: "Die Dekarbonisierung und Elektrifizierung verschiedener Wirtschaftsbereiche wird in den nächsten Jahrzehnten die Nachfrage nach Leistungselektronik und Leistungsmesstechnik maßgeblich beeinflussen. Diese Wachstumsmöglichkeiten wird ZES ZIMMER durch einen Zusammenschluss mit Rohde & Schwarz optimal nutzen können. Georg Zimmer gründete das Unternehmen im Jahr 1980 und in den letzten vier Jahrzehnten haben die Mitarbeitenden mit Technikbegeisterung und Ingenieurskunst ein Unternehmen aufgebaut, dessen Produkte weltweit bekannt und geschätzt sind. Ich danke unseren Kunden für ihr Vertrauen in das Unternehmen und seine Produkte sowie all unseren Mitarbeitenden für ihr Engagement und ihre Treue. Ich bin überzeugt, dass Rohde & Schwarz als langfristig planendes Familienunternehmen die Erfolgsgeschichte von ZES ZIMMER erfolgreich fortschreiben wird."

Die vollständige Übernahme von ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH in den Rohde & Schwarz Verbund ist ein wichtiger Baustein in der langfristig angelegten Wachstumsstrategie. Gleichzeitig vergrößert der Konzern dadurch seine Entwicklungskapazitäten und stärkt den Industrie- und Technologiestandort Deutschland.

