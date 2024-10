World Health Summit

World Health Summit 2024: "Weichen für die weltweite Gesundheitsversorgung stellen"

Die führende Plattform für globale Gesundheit endet nach drei Tagen mit 3.500 Teilnehmer:innen aus 140 Ländern

Berlin (ots)

Der World Health Summit 2024 ist nach drei Tagen mit über 380 Sprecher:innen in 67 Sessions am Nachmittag zu Ende gegangen. Mehr als 3.500 Teilnehmer:innen aus 140 Ländern waren vor Ort in Berlin. Online hatte der WHS 2024 bislang insgesamt über 21.000 Views . Hinzu kommen mehr als 65.000 Views über die Social Media Kanäle der WHO, wo die Reden von WHO-Generaldirektor Tedros live gestreamt wurden.

Unter den Sprecher:innen waren zahlreiche Regierungsverantwortliche aus aller Welt, es gab mehr Sprecherinnen als Sprecher: 51 % Frauen, 49 % Männer.

Die zentrale Veranstaltung des WHS 2024 war die bisher größte Geberveranstaltung für die WHO Finanzierungsrunde, bei der Zusagen in Höhe von insgesamt einer Milliarde US Dollar gemacht bzw. bekräftigt wurden. Die zugesicherten Gelder kommen von zahlreichen europäischen Staaten, der EU, der Afrikanischen Union, gemeinnützigen Organisationen und aus der Privatwirtschaft. Bei der Präsentation der WHO Investment Round waren insgesamt mehr als 1.700 Teilnehmer:innen vor Ort und weit über 46.000 live online.

"Der World Health Summit hat sich in den letzten Jahren als eine zentrale Plattform und inklusives Forum etabliert, wo die Weichen für die Zukunft der weltweiten Gesundheitsversorgung gestellt werden", sagte Carsten Schicker, Geschäftsführer des World Health Summit. "Durch die enge Zusammenarbeit mit der WHO und anderen internationalen Partnern tragen wir aktiv dazu bei, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und die Initiativen für globale Gesundheitsziele entscheidend zu stärken."

Im Mittelpunkt des dritten und letzten Tages standen Themen wie Mpox, Finanzierungsstrategien für die Zukunft sowie Klimawandel und Gesundheit:

Die Gesundheitsministerin von Malawi, Khumbize Kandodo Chiponda, appellierte an die globale Gemeinschaft: "Wir müssen die Klimakrise durch gemeinsames Handeln und langfristige Investitionen bewältigen. Gemeinsam können wir große und schnelle Fortschritte machen."

Ein weiteres Highlight des letzten Tages war die Präsentation des Lancet Reports "Global Health 2050: The Lancet Commission on Investing in Health 3.0", in dem es darum geht mit technologischem Fortschritt und Investitionen globale Gesundheit trotz globaler Krisen zu sichern. Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet, sagte: "Durch entschlossene Führung und kluge Investitionen kann die vorzeitige Sterblichkeit bis zur Mitte des Jahrhunderts halbiert werden - ein Ziel, das die Kommission als '50 by 50' bezeichnet."

Auf der Agenda des World Health Summit 2024 unter dem Motto "Building Trust for a Healthier World" standen Themen wie Gesundheitsgerechtigkeit, Frauengesundheit, Bedrohungen durch Pandemien, Antibiotikaresistenzen und die Rolle digitaler Technologien bei der Verbesserung globaler Gesundheitsversorgung.

Der World Health Summit ist die internationale Plattform für globale Gesundheit. Er bringt Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um die Agenda für eine gesündere Zukunft und das Wohlergehen aller Menschen zu gestalten. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Der World Health Summit als Konferenz und strategisches Forum findet jedes Jahr im Oktober in Berlin statt und wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries.

