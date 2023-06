ASTRA

Neu über ASTRA-Satellit: JUST COOKING und CRIME TIME ab sofort empfangbar

Unterföhring (ots)

Ab sofort erweitern SES Germany und das inhabergeführte Medienunternehmen HIGH VIEW ihre Partnerschaft um zwei weitere Sender: Mit JUST COOKING und CRIME TIME wächst das Senderportfolio von ASTRA um zwei weitere TV-Kanäle, die Kochbegeisterten und Krimifans beste Unterhaltung bieten. Ausgestrahlt werden die beiden Sender über den ASTRA-Satelliten 19,2° Ost.

Über die neuen Sender:

JUST COOKING - Der Channel für Kochbegeisterte

Top aktuell, dynamisch und up to date: JUST COOKING bringt Kochbegeisterten das einzigartige Paket an frischen, neuen Food-Trends und junger Kreativität auf den Bildschirm. Der Kanal bündelt professionell hergestellte und ansprechende Produktionen rund ums Essen und Kochen und holt talentierte Blogger und YouTuber an Bord. Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Bandbreite moderner Kochshows sowie junger und frischer Eigenproduktionen, die es in dieser Zusammensetzung so im TV-Markt noch nicht gibt.

CRIME TIME - Spannung pur auf einem einzigen TV-Channel

Krimi ist nach wie vor eines der beliebtesten TV-Genres und ein garantierter Erfolgsfaktor. Der Fokus von CRIME TIME liegt auf den klassischen Krimi-Topics mit Polizei- und Gangsterkrimis, Krimiklassikern und Thrillern, und es wird bewusst vor allem auf Klassiker der Fernsehunterhaltung und europäische Produktionen gesetzt.

Beide Sender sind für Satellitenzuschauerinnen und -zuschauer über ASTRA 19,2° Ost frei empfangbar.

Die Empfangsparameter von JUST COOKING und CRIME TIME:

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: Astra 1L Tp. 1.118

Frequenz: 12699.00 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Über ASTRA

ASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2022 empfingen in Deutschland 16,3 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit.

Mehr Informationen unter www.astra.de.

Original-Content von: ASTRA, übermittelt durch news aktuell