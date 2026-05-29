PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Die Bundeswahlleiterin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Die Bundeswahlleiterin

Angelika Sporenberg ist neue Stellvertreterin der Bundeswahlleiterin

WIESBADEN (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat mit Wirkung vom 1. Juni 2026 Angelika Sporenberg, Direktorin beim Statistischen Bundesamt (Destatis), zur Stellvertreterin der Bundeswahlleiterin Ruth Brand ernannt.

Die Amtszeit des bisherigen Stellvertreters Heinz-Christoph Herbertz (seit 2020) endet mit Ablauf des 31. Mai 2026. Er tritt in den Ruhestand.

Die promovierte Volljuristin Sporenberg war am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn, in einer international ausgerichteten Wirtschaftskanzlei sowie in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tätig. Seit Januar 2023 leitet sie die Abteilung I "Verwaltungsregister, Dienstleistungszentrum für Bessere Rechtsetzung" im Statistischen Bundesamt (Destatis).

Als Stellvertreterin übernimmt Sporenberg alle gesetzlichen Befugnisse im Rahmen der Organisation und Durchführung von bundesweiten Wahlen (wie zum Beispiel den Vorsitz im Bundeswahlausschuss), wenn die Bundeswahlleiterin ihr Amt nicht ausüben kann. Brand und Sporenberg sind parteilos.

Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.

Pressestelle

Telefon: 0611 75-3444,

www.bundeswahlleiterin.de/kontakt

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Der Bundeswahlleiter
Pressestelle
Telefon: +49 611-75 34 44
E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de

Original-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Die Bundeswahlleiterin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Die Bundeswahlleiterin
Weitere Storys: Die Bundeswahlleiterin
Alle Storys Alle
  • 23.06.2025 – 10:00

    Bundestagswahl 2025: Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik

    Wiesbaden (ots) - Bei der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 gaben 82,5 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung gegenüber der Bundestagswahl 2021 um 6,2 Prozentpunkte höher und damit so hoch wie seit der Bundestagswahl 1987 nicht mehr. Detailliertere Ergebnisse liefert die repräsentative Wahlstatistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis), die in Deutschland bei ...

    mehr
  • 14.03.2025 – 11:26

    Bundestagswahl 2025: Endgültiges Ergebnis

    Wiesbaden (ots) - Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag festgestellt. Anschließend gab Bundeswahlleiterin Ruth Brand das endgültige Wahlergebnis im Anhörungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis ergeben sich nach dem endgültigen Ergebnis keine Änderungen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren