Die Bundeswahlleiterin

Angelika Sporenberg ist neue Stellvertreterin der Bundeswahlleiterin

WIESBADEN (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat mit Wirkung vom 1. Juni 2026 Angelika Sporenberg, Direktorin beim Statistischen Bundesamt (Destatis), zur Stellvertreterin der Bundeswahlleiterin Ruth Brand ernannt.

Die Amtszeit des bisherigen Stellvertreters Heinz-Christoph Herbertz (seit 2020) endet mit Ablauf des 31. Mai 2026. Er tritt in den Ruhestand.

Die promovierte Volljuristin Sporenberg war am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn, in einer international ausgerichteten Wirtschaftskanzlei sowie in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tätig. Seit Januar 2023 leitet sie die Abteilung I "Verwaltungsregister, Dienstleistungszentrum für Bessere Rechtsetzung" im Statistischen Bundesamt (Destatis).

Als Stellvertreterin übernimmt Sporenberg alle gesetzlichen Befugnisse im Rahmen der Organisation und Durchführung von bundesweiten Wahlen (wie zum Beispiel den Vorsitz im Bundeswahlausschuss), wenn die Bundeswahlleiterin ihr Amt nicht ausüben kann. Brand und Sporenberg sind parteilos.

Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.

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