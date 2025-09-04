Arspura

Mit dem P1 hat Arspura heute auf der IFA eine smarte IQV(TM) Dunstabzugshaube der nächsten Generation vorgestellt

Mit seiner Echtzeitüberwachung von Schadstoffen setzt der Arspura P1 neue Maßstäbe

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Dank einer Echzeitüberwachung wird dem Nutzer auf dem Display der aktuelle PM2.5-Wert angezeigt. Diese sehr feinen Staubpartikel entstehen beim Kochen und Braten, sie können laut Umweltbundesamt tief in die Lunge eindringen und Schäden verursachen.

Durch den effektiven Abzug dieser Partikel, verbunden mit einem leckagefreien Design und einem Luftdurchsatz von bis zu 13 Kubikmetern pro Minute sind Hobbyköche und Profis effektiv vor Schadstoffen geschützt.

Ein hocheffizienter, bürstenloser Gleichstrommotor sorgt für starken, stabilen Abzug, reduzierte Geräuschentwicklung und längere Lebensdauer: "Arspura wurde mit einer einfachen Mission gegründet: die Kochgesundheit jeder Familie durch Technologie zu schützen", so CEO Dr. Ray Ren, der das Produkt auf der Dream Stage in Halle 25 im Detail vorgestellt hat.

Der P1 verfügt über ein TÜV-Zertifikat und wird Anfang Dezember zu einem Nettopreis von 1499 Euro erhältlich sein, die erweitere Version P2 ist ab Anfang 2026 für netto 1699 Euro verfügbar. Der Arspura P2 erweitert die Stärken des P1 durch CO- und Gaslecküberwachung sowie Negativ-Ionen-Reinigung. Er setzt damit einen neuen Standard für Sicherheit, Effizienz und Frische.

Digitale Pressemappe: https://www.fiuweb.de/arspura-presskit-2025

Kontakt für Rückfragen: https://www.fiuweb.de/arspura/

Original-Content von: Arspura, übermittelt durch news aktuell