Ext-Com IT GmbH

Externe IT-Abteilung statt Sicherheitslücke: Micha Pfisterer von der Ext-Com IT GmbH bietet passgenaue Lösungen für Mittelständler

Bild-Infos

Download

Germering (ots)

IT-Sicherheit ist für mittelständische Unternehmen ebenso essenziell wie für Großkonzerne. Dennoch fehlt es vielen an den Ressourcen und dem Fachwissen, um eine eigene IT-Abteilung aufzubauen. Doch das ist auch gar nicht erforderlich: Mit der Ext-Com IT GmbH können mittelständische Unternehmen auf eine externe IT-Abteilung zurückgreifen, die passgenaue Lösungen bietet. Wie dieses Modell funktioniert und welche Vorteile es bietet, erfahren Sie hier.

Hacker, Cyberangriffe, Datendiebstahl – Begriffe, die bei Unternehmen oft Panik auslösen. Und das aus gutem Grund: Allein in Deutschland beläuft sich der durch Cyberkriminalität verursachte Schaden jährlich auf rund 230 Milliarden Euro. Auch mittelständische Betriebe sind zunehmend von digitalen Bedrohungen betroffen, verfügen jedoch häufig nicht über die Ressourcen, um sich eigenständig ausreichend zu schützen. Viele setzen daher auf externe Dienstleister. Allerdings stoßen besonders Ein-Mann-Betriebe hier oft an ihre Grenzen, da sie weder die nötige Skalierung noch die umfassende Betreuung bieten können, die für eine zuverlässige Sicherheitsberatung erforderlich ist. „Nur wenige Mittelständler finden eine wirklich professionelle Unterstützung im Bereich IT-Sicherheit“, erklärt Micha Pfisterer, Gründer der Ext-Com IT GmbH. „Viele Anbieter sind weder ausreichend erreichbar noch agieren sie proaktiv – dabei sind dies die entscheidenden Faktoren für Unternehmen, die keine eigenen ausgeprägten internen Sicherheitsstrukturen haben. Das Ergebnis: Zahlreiche Betriebe stehen ihrer IT-Sicherheit mit Unsicherheit gegenüber und können nicht mit Gewissheit sagen, ob ihre Schutzmaßnahmen einem realen Angriff standhalten würden.”

„Mit unserem IT-Service bieten wir mittelständischen Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Geräte und Netzwerke bestmöglich geschützt sind“, betont der Unternehmer. Seit 2016 betreut er mit der Ext-Com IT GmbH speziell Firmen mit 20 bis 200 Arbeitsplätzen, die sich auf mehr Sicherheit im digitalen Betriebsalltag verlassen wollen. Im Großraum München hat sich das Unternehmen bereits einen hervorragenden Ruf erarbeitet – nicht zuletzt dank eines proaktiven Ansatzes, der für viele Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. „Wir übernehmen für unsere Kunden unter anderem das Infrastrukturmanagement, IT-Sicherheitsaudits sowie den Helpdesk-Support – alles zu einem transparenten Pauschalpreismodell“, erklärt Micha Pfisterer. Dieser ganzheitliche Ansatz hat der Ext-Com IT GmbH im Jahr 2024 die Auszeichnung als „Bester IT-Dienstleister Deutschlands“ durch ChannelPartner und das Meinungsforschungsinstitut ISCM eingebracht.

IT-Sicherheit auf höchstem Niveau: Wie die Ext-Com IT GmbH technische und organisatorische Schwachstellen schließt

Wenn mittelständische Unternehmen sich für eine Zusammenarbeit mit den Experten von Ext-Com IT entscheiden, erwartet sie von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz. „Ein Sicherheitskonzept ist nichts, das man einfach eins zu eins von einem Unternehmen auf ein anderes übertragen kann“, erklärt Micha Pfisterer. Aus diesem Grund führt das Unternehmen regelmäßige Sicherheitsaudits durch, um potenzielle Schwachstellen sowohl auf technischer als auch auf organisatorischer Ebene zu identifizieren und zu schließen. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird gemeinsam mit den Kunden eine individuell abgestimmte IT-Strategie entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entspricht. Diese Strategie wird jährlich überprüft und an neue Anforderungen und Ziele des Unternehmens angepasst.

Für den Fall von Problemen steht den Kunden ein hocheffizienter Helpdesk zur Verfügung. Eine Hotline, die innerhalb von 10 Sekunden beantwortet wird, garantiert schnelle Unterstützung, sodass IT-Ausfälle keine Verzögerungen im Tagesgeschäft verursachen. Neben der technischen Betreuung legt die Ext-Com IT GmbH auch besonderen Wert auf die Sensibilisierung der Mitarbeiter: Regelmäßige Schulungen sollen die Belegschaft für potenzielle IT-Sicherheitsrisiken wappnen. „Der Mensch ist der größte Angriffsvektor in der IT-Sicherheit“, erklärt Micha Pfisterer. Daher organisiert sein Team kontinuierlich Awareness-Kampagnen, etwa durch simulierte Phishing-Angriffe, um das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken und sie aktiv in den Schutz des Unternehmens einzubinden.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Ext-Com IT ist nicht zuletzt das kundenindividuelle Flatrate-Modell, das jedem Unternehmen einen transparenten Festpreis für den gesamten Service bietet. „Damit ermöglichen wir unseren Kunden nicht nur Planungssicherheit, sondern auch eine klare und kalkulierbare Kostentransparenz – ein entscheidender Vorteil, insbesondere für mittelständische Unternehmen“, erklärt der Experte. „Im Gegensatz zu Dienstleistern, die auf Stundenbasis abrechnen und dadurch eine schwer vorhersehbare Budgetbelastung verursachen, haben wir uns bewusst dafür entschieden, nicht für unsere Zeit, sondern für die Qualität und den Umfang unseres Service honoriert zu werden.“

IT-Leidenschaft trifft Unternehmergeist: Wie Micha Pfisterer die Ext-Com IT GmbH ins Leben rief

Hinter Ext-Com IT steht eine tiefe Leidenschaft für IT, die Geschäftsführer Micha Pfisterer bereits seit seiner Jugend prägt. Schon mit 16 Jahren begann er, Modding-PCs zu verkaufen und übernahm bald darauf kleinere IT-Dienstleistungen für Bekannte und kleine Unternehmen. Aus diesem Engagement entwickelte sich schließlich die Ext-Com IT GmbH, die sich seit 2016 auf die IT-Betreuung mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat und mittlerweile auch durch die Partnerschaften mit den IT-Verbunden IT-League und iTeam beste Voraussetzungen für ihre Kunden schafft. Mit einer Weiterbildung zum Sachverständigen für IT-Sicherheit schuf Micha Pfisterer nicht nur die technische Basis für seinen Erfolg. Seine Erfahrung als Unternehmer ermöglicht es ihm zudem, seinen Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. „Ich kenne die Herausforderungen, die mit der Führung eines Betriebs und den Wachstumsschwierigkeiten mittelständischer Unternehmen einhergehen“, erklärt der Experte.

„In Zukunft möchten wir deutlich wachsen und planen dazu, unsere Mitarbeiterzahl zeitnah von derzeit 30 auf 50 zu erhöhen, um unser Team mit noch mehr Know-how aus unterschiedlichen Fachbereichen zu stärken“, erklärt Micha Pfisterer. Zusätzlich arbeitet er an innovativen Softwareprojekten, die die IT-Sicherheitsbranche nachhaltig verändern werden. „Aktuell entwickeln wir beispielsweise ein digitales Dashboard, das Systemhäusern ermöglicht, mehrere Kunden effizient im Blick zu behalten“, berichtet der Experte abschließend.

Sie möchten nicht länger um Ihre IT-Sicherheit fürchten müssen, sondern wünschen sich einen Ansprechpartner, der Ihren mittelständischen Betrieb gegen alle Gefahren wappnet? Dann melden Sie sich jetzt bei Micha Pfisterer von der Ext-Com IT GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Ext-Com IT GmbH, übermittelt durch news aktuell