Healthcare Marketing

Studie: Podcasts werden für Werbetreibende und Agenturen immer wichtiger

Kaum ein Medium erfährt seit Jahren einen vergleichbaren Höhenflug wie Podcasts. Auch Agenturen und Werbetreibende nutzen immer häufiger Podcasts als individuellen Kommunikationskanal, um ihre Zielgruppen zu erreichen.

Zu diesem und weiteren Ergebnissen kommt die Podcast-Studie des Fachmagazins 'new business' zusammen mit Marktforschungsinstitut GESS Gesellschaft für Software in der Sozialforschung mbH, für die 79 Agenturmanager und Podcast-Verantwortliche befragt wurden.

Relevanz von Podcasts steigt

Für Werbetreibende sämtlicher Branchen avanciert der eigene Podcast immer mehr zum festen Bestandteil des Kommunikationsmixes: Während sich die eigene Website oder der Newsletter in den letzten Jahrzehnten in der internen und externen Kommunikation zum Standard entwickelten, kommt nun das Medium Podcast dazu. Knapp zwei Drittel der befragten Agenturentscheider sagen, dass Podcasts in Zukunft wichtiger werden. Um den Erfolg von Podcasts zu messen, ist aus Agentursicht die Anzahl der Abrufe das wichtigste Kriterium. Auch die Anzahl der Downloads pro Folge sowie die Anzahl der Podcast-Abonnenten spielen für die Mehrheit der Befrgten eine wichtige Rolle.

Wie Unternehmen Podcasts einsetzen

Die Umfrage zeigt, dass Werbetreibende gezielt auf die Audioformate setzen. "Podcasts werden hauptsächlich für die externe Kommunikation genutzt. Hier steht die Steigerung der Markenbekanntheit und das Informieren und Gewinnen neuer Zielgruppen an erster Stelle", kommentiert GESS-Geschäftsführer Uwe Stüve die Ergebnisse. Neben der Bekanntheitssteigerung für Unternehmen und Produkt zählt auch die Informations- bzw. Wissensvermittlung sowie der Aufbau einer eigenen Community zur Zielsetzung. In puncto Abverkaufsunterstützung spielen Podcasts nur bei der Hälfte der Unternehmen eine Rolle.

Zur Studie:

Das Fachmagazin 'new business' hat zusammen mit Marktforschungsinstitut GESS Gesellschaft für Software in der Sozialforschung mbH das Trendmedium Podcast untersucht. Neben den Meinungen und Erfahrungen von Agenturentscheidern, Podcast-Produzenten, Vermarktern und Streaming- und Hosting-Plattformen finden Sie einfache Praxistipps und Insights, um selbst als Podcaster aktiv und erfolgreich zu werden. Aktuelle Marktdaten, Podcast-Cases, Statements und How-To-Beiträge von Podcast-Experten geben Ihnen tiefe Insights und helfen Ihnen beim Aufbau Ihres eigenen Podcast.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.new-business.de/marketinsights

Über 'new business'

Das Fachmagazin für Medien und Kommunikation aus dem gleichnamigen New Business Verlag berichtet seit mehr als 40 Jahren über Branchenthemen, analysiert Veränderungen von Märkten und bringt Hintergründe zu aktuellen Geschehnissen. Immer im Fokus: Etatwechsel, Pitches, Neugeschäft und aktuelle Themen der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.new-business.de

