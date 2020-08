PHOENIX

phoenix runde: Coronafrust - Stresstest für die Demokratie?, 01. September 2020, 22.15 Uhr

Die Wut ist groß bei den Gegnern der Corona-Politik. Zehntausende sind am vergangenen Wochenende in Berlin auf die Straße gegangen: Rechtsextreme, Reichsbürger, Corona-Leugner neben Impfgegnern und Familien. Sie alle lehnen die Coronabeschränkungen ab, fühlen sich in ihren Freiheitsrechten bedroht.

Wie ernst muss man die Proteste nehmen? In welcher Zwickmühle stecken Politiker? Ist die Demokratie in Gefahr?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Alexander Kissler, Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

- Karl-Josef Laumann, CDU, Arbeits- und Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen

- Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, ehem. Bundesjustizministerin

- Olaf Sundermeyer, RBB-Journalist und Publizist

