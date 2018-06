Zur Promotion nach Australien: Studenten informierten sich an der TU Berlin / Australian Research Day Opening mit der australischen Botschafterin I.E. Lynette Wood / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73610 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Beim ersten Australian Research Day an der TU Berlin informierten sich Studierende, Postdocs und Wissenschafter/Innen in Vorträgen und Workshops und an den Ständen der Universitäten über Forschungsmöglichkeiten in Australien. Eröffnet wurde die Veranstaltung von der australischen Botschafterin I.E. Lynette Wood und der Vizepräsidentin der TU Berlin, Prof. Dr. Angela Ittel.

Der Lichthof im Hauptgebäude der TU Berlin bot den idealen Rahmen für den ersten Australian Research Day, den das GOstralia! Research Centre (GRC) in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin am 5. Juni 2018 veranstaltet hat. Forschungsinteressierte Studierende, Postdocs, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz Deutschland kamen nach Berlin, um sich über Australien als Forschungsland zu informieren. In Workshops und Vorträgen gab es die Gelegenheit, detaillierte Einblicke in das Thema Forschung in Australien zu gewinnen. Sehr gut besucht war der Workshop "Von der Masterarbeit zum Research Paper" für angehende Doktoranden, in dem das deutsch-australische Referenten-Duo Prof. Oliver Friedrich und Dr. Andrew Battle praktische Einsichten und Hinweise zum wissenschaftlichen Veröffentlichen gab. Spezielle Programme für Postdocs wurden von Vertretern des DAAD sowie der Alexander von Humboldt-Stiftung vorgestellt. Großes Interesse fanden auch die Vorträge zur deutsch-australischen Forschungszusammenarbeit. An den Ständen der australischen Universitäten, die eigens für diesen Tag nach Berlin gekommen waren, hatten die Besucher und Besucherinnen der Messe die Gelegenheit, sich direkt auszutauschen, Forschungsschwerpunkte kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Prominente Unterstützung hatte die Veranstaltung durch australische Botschafterin I.E. Lynette Wood und die Vizepräsidentin der TU Berlin, Prof. Dr. Angela Ittel, die gemeinsam alle Gäste begrüßten. In ihrer Rede betonte die Botschafterin die Besonderheit dieses ersten Australian Research Days. Sie hob hervor, dass dieser Tag nicht nur ein Beispiel für die schon sehr guten Beziehungen zwischen Deutschland und Australien ist, sondern darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen australischen und deutschen Universitäten weiter vertieft und Türen für die nächste Generation von Forscherinnen und Forschern öffnet.

Weitere Veranstaltungen zur Vertiefung der Zusammenarbeit sind bereits in Planung. Im November veranstaltet das GOstralia! Research Centre in Stuttgart im Zuge der Down Under Messe das Australian-German Networking Research Symposium. Informationen zu der Veranstaltung folgen in Kürze und lassen sich unter www.gostralia.de/symposium abrufen.

GOstralia! Research Centre

Das GOstralia! Research Centre wurde 2014 gegründet. Ziel ist es, eine international ausgerichtete Promotions- und Forschungskultur zwischen, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Australien intensiv zu fördern und weiter auszubauen. Als Informations- und Servicecentre für Doktorandinnen und Doktoranden steht die individuelle Betreuung der jeweiligen Forscherpersönlichkeit im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist es ein zentrales Anliegen des GOstralia! Research Centres, die Forschungsexzellenz der Universitäten in Australien und Neuseeland weithin sichtbar zu machen und diese beim Aufbau von Forschungskooperationen zwischen einzelnen Fakultäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu unterstützen.

