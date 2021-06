abcfinance GmbH

Ausgezeichnet: abcfinance bietet besten Kundenservice

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

· Kunden wählen den Service bei abcfinance erneut auf Platz 1

· TOP SERVICE Deutschland kürt die Unternehmen mit den zufriedensten Kunden

Mit ausgezeichnetem Service punkten - das ist abcfinance abermals gelungen. Die Kunden bewerteten den Service des Kölner Finanzdienstleisters so gut, dass er zum dritten Mal infolge die Auszeichnungen "Bestes B2B-Unternehmen" und darüber hinaus noch "Bester Finanzdienstleister" erhielt. Der renommierte Preis setzt bei der Erhebung auf ein erprobtes wissenschaftliches Verfahren.

"TOP SERVICE Deutschland nimmt das Kundenerlebnis von Unternehmen genau unter die Lupe. abcfinance sticht ganz besonders durch das jahrelang gute Abschneiden heraus", bestätigt der Customer.Consulting-Geschäftsführer Kai Riedel den Erfolg. Das unabhängige Beratungsunternehmen führt den Wettbewerb gemeinsam mit dem Handelsblatt durch.

abcfinance hat es bereits im Jahr 2019 das erste Mal nach ganz oben auf die Siegertreppe geschafft. "Ganz besonders stolz macht uns die erneute Auszeichnung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Kundenbesuche waren im vergangenen Jahr kaum möglich und das flächendeckende Angebot von Homeoffice für unsere Mitarbeiter stellte auch uns vor organisatorische Herausforderungen. Die Kunden haben unseren Service trotz dieser Besonderheiten erstklassig bewertet", meint Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance und abcbank.

Reibungslose Kundenbetreuung in der Pandemie

Der Mittelstandsfinanzierer hat innerhalb des letzten Jahres seine digitalen Services weiter ausgebaut. Das hat sich in der Corona-Krise ausgezahlt, denn so konnte die enge Kundenbetreuung vergleichsweise reibungslos fortgeführt werden. Statt des Kundenbesuchs wurde die Kundenbeziehung vielfach über Video gepflegt und zunehmend digitale Geschäftsprozesse ließen sich auch problemlos aus dem Homeoffice steuern.

"Wir profitieren hier von Änderungen, die wir weit vor der Pandemie angestoßen haben. Man kann sogar davon sprechen, dass die Covid19-Krise die Digitalisierung unseres Hauses extrem begünstigt hat. Die Konzepte lagen vor, die kompromisslose Umsetzung wäre in anderen Zeiten nicht vergleichbar gewesen", stellt Stephan Ninow fest.

Fester Ansprechpartner

Ninow ist davon überzeugt, dass der weitere Ausbau des Serviceangebots sowie die erstklassigen Mittelstandsberater zu dem begeisternden Ergebnis im Servicewettbewerb geführt haben. "Wir setzen bei allen digitalen Services, die das Unternehmerleben leichter machen, auch immer auf die persönliche Beratung durch unsere Liquiditätsexperten. Unternehmensfinanzierung ist Vertrauenssache. Die Kunden kennen und schätzen ihre Ansprechpartner. Auch das hat sich in der Pandemie sehr bewährt."

Wissenschaftliche Methode Fokus-Modell

TOP SERVICE Deutschland findet jährlich statt und wird von der Wirtschaftszeitung Handelsblatt, der Universität Mannheim und dem Beratungsunternehmen Customer.Consulting durchgeführt. Mithilfe einer wissenschaftlich fundierten Methode befragen unabhängige Experten die Kunden zu ihrer Servicezufriedenheit. Darüber hinaus wird in Unternehmensaudits die strukturelle Verankerung von Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft. Das sogenannte Fokus-Modell, das gemeinsam von Customer.Consulting und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (IMU - das Institut für Marktorientierte Unternehmensführung der Universität Mannheim) entwickelt wurde, analysiert die Serviceorientierung ganzheitlich und ermöglicht ein objektives Ranking der Kundenorientierungen.

Über abcfinance:

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Original-Content von: abcfinance GmbH, übermittelt durch news aktuell