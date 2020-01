abcfinance GmbH

abcfinance geht mit Expertenteam für grüne Energien an den Start

Photovoltaikanlagen können die Stromabnahme vom Versorger für Unternehmen deutlich senken oder sogar komplett ersetzen. Mit der Finanzierung solcher Anlagen tun sich viele Finanzpartner aber schwer, denn hier ist spezielle Expertise gefragt. Der Finanzdienstleister abcfinance hat ein eigenes Branchenteam für grüne Energielösungen gegründet.

Wenn Unternehmen Photovoltaikanlagen einsetzen möchten, um Kosten zu sparen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun, ist die Suche nach einem geeigneten Finanzpartner nicht so einfach. Viele Hausbanken oder auch andere Finanzpartner scheuen das Geschäft mit den Solarpanelen auf dem Hallendach, da sie wenig Erfahrung in der Bewertung und Besicherung haben. In der Folge werden Sicherheitsaufschläge fällig oder es erfolgt gar eine Absage. Anbieter mit Fachwissen und Erfahrung punkten also eindeutig auf dem Weg zur eigenen Stromquelle.

Wachsende Nachfrage

Daher hat abcfinance ein spezialisiertes Team von Finanzierungsexperten für ressourcenschonende Energie zusammengestellt. Die abcfinance green energy-solutions nahm zum Jahreswechsel ihre Arbeit offiziell auf und kann bereits einige Erfahrung einbringen. Denn auch vor der Gründung des Kompetenzteams finanzierte abcfinance Photovoltaikanlagen und baute so über Jahre hinweg ein belastbares Know-how in der Finanzierung solcher Projekte auf. Dieser Schritt ist Ausdruck der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach erneuerbaren Energiequellen. Zunächst liegt der Schwerpunkt der green energy-solutions in der Finanzierung von Photovoltaikanlagen oder technisch vergleichbaren Systemen mit dem Ziel nachhaltiger Stromgewinnung für den Eigenverbrauch. Es sind aber auch andere umweltfreundliche Technologien über die green energy-solutions realisierbar, zum Beispiel Firmen-E-Bikes oder Stromzapfsäulen für E-Autos - sowie die dazugehörige E-Auto-Flotte. Die Investitionsgüter werden über Leasing finanziert und sorgen beim Unternehmen nach der Anschaffung rasch und unkompliziert für geringere Kosten und Emissionen.

Gut für die Umwelt und den Geldbeutel

"abcfinance bedient hier einen absoluten Trend bei Unternehmen, auf umweltschonende Technologien zu setzen", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer der abcfinance GmbH. "Unsere Leasinglösungen eignen sich hervorragend zur Finanzierung von Photovoltaiktechnologie, da die Unternehmen liquiditätsschonend und gleichzeitig steueroptimierend in Zukunftstechnologie investieren können."

Das Team der abcfinance green energy-solutions arbeitet bundesweit und berät interessierte Unternehmen gerne für das konkrete Projekt oder erstellt ein qualifiziertes Angebot. Nähere Informationen sind auf der Internetseite des Anbieters zu finden: www.abcfinance.de/leasing/photovoltaikanlagen-leasen

