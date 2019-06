Genuss Reisen Österreich

"Gaisberg Uncorked" führt zur Top-Lage Gaisberg

Riedenwanderungen und Wein-Event in Straß im Straßertale:

Der Weinort Straß im Straßertale, Kamptal, lädt bis Ende August jeden Samstag zu den von Winzern geführten Riedenwanderungen ein. Höhepunkt ist das von der Weinkontraste-Vinothek Straß am Samstag, 31. August, veranstaltete Weinevent "Gaisberg Uncorked". An diesem Tag beginnt um 14:00 Uhr eine Riedenwanderung zum Gaisberg, wo ab 16:00 Uhr beim Gaisbergkreuz beste Weine der Top-Lage Straßer Gaisberg präsentiert werden. Bei einem Weinkulinarium ab 19:00 Uhr am Straßer Marktplatz werden die Gaisberg-Weine kulinarisch begleitet: Der Strasser Hof lädt gemeinsam mit Top-Wirt und Haubenkoch Harald Pollak zum fünfgängigen Menü ein, bei dem 13 Weingüter ihre besten Gaisberg-Weine persönlich vorstellen.

Diese Weingüter präsentieren ihre Gaisberg-Weine am 31. August: Weingut Allram, Weingut Martin und Anna Arndorfer, Weingut Peter Dolle, Weingut Birgit Eichinger, Weingut Huber, Weingut Maglock-Nagel, Weingut Schreibeis - Keller am Gaisberg, Weingut Johann Topf, Weingut Waldschütz, Weingut Heinz Weixelbaum, alle aus Straß, sowie Weingut Hirsch aus Kammern, Weingut Schloss Gobelsburg und Weingut Hiedler aus Langenlois.

Riedenwanderungen jeden Samstag ab 14:00 Uhr!

Jeden Samstag ab 14:00 Uhr (Treffpunkt beim Strasser Hof) führen Straßer Winzer angemeldete Gäste bei Riedenwanderungen zu ihren Weingärten. Dort wird ein Wein verkostet, der in diesem Weingarten "gewachsen" ist. Danach laden die Winzer in ihr Weingut oder in die Straßer Vinothek "Weinkontraste" ein, wo bei einem Sortenüberblick auch die Vorzüge anderer Rieden "erkostet" werden können. Die nächste Riedenwanderung führt am 29. Juni mit Michaela Haas-Allram zur Riede Gaisberg, wo jener Riesling gewachsen ist, mit dem das Weingut Allram 2018 von der Jury der International Wine Challenge in London für den besten Weißwein der Welt ausgezeichnet wurde.

Im Juli führen die Riedenwanderungen am 6. Juli mit Edwin Schreibeis und am 13. Juli mit Gloria Eichinger zur Riede Gaisberg, am 20. Juli mit Franz Maglock zur Riede Wechselberg und am 27. Juli mit Heinz Weixelbaum zur Riede Hasel. Im August führen die Riedenwanderungen am 3. August mit Armin Huber zur Riede Gaisberg, am 10. August mit Markus Waldschütz zur Riede Stangl / Rosengarten, am 17. August mit Hans-Peter Topf und am 24. August mit Martin und Anna Arndorfer zur Riede Wechselberg.

Diese Riedenwanderungen können bei den Weingütern oder in der Straßer Vinothek Weinkontraste gebucht werden: Tel. +43 2735 3900, info@weinkontraste.at, www.weinkontraste.at

Informationen im Web zum Straßer Wein-Event GAISBERG UNCORKED und den geführten Straßer Riedenwanderungen:

www.strassertal.at/Veranstaltungen/Gaisberg-Uncorked

Kontakt:

Vinothek Weinkontraste Straß

Florian Zauner

Langenloiser Straße 199

3491 Straß im Straßertale

Tel. + 43 2735 3900

info@strassertal.at

www.strassertal.at

