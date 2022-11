CHECK24 GmbH

Fahrerkreis, Fahrleistung & Fahrzeug: Das beeinflusst den Preis der Kfz-Versicherung

Bild-Infos

Download

München (ots)

50 Prozent weniger Versicherungsbeitrag für reine Haftpflicht statt Vollkasko

Preisaufschläge: 217 Prozent für beliebigen Fahrerkreis, 75 Prozent für höhere Fahrleistung

Beiträge für Bestandskund*innen steigen im Schnitt um über zehn Prozent - Wechsel lohnt sich

Der Preis der Kfz-Versicherung setzt sich aus über 50 Tarifmerkmalen zusammen. Eine reine Haftpflichtversicherung kostet beispielsweise im Schnitt 50 Prozent weniger als der Vollkaskoschutz.1) Wählen Fahrzeughalter*innen eine Teilkaskoversicherung statt einer Vollkaskoversicherung, so zahlen sie im Schnitt 25 Prozent weniger.

Ein weiteres Merkmal, das den Preis der Kfz-Versicherung beeinflusst, ist die jährliche Fahrleistung. Verbraucher*innen, die nur 6.000 Kilometer statt 12.000 Kilometer im Jahr fahren, zahlen durchschnittlich zwölf Prozent weniger.

"Versicherer leiten aus Unfallstatistiken ab, welche Merkmale und Eigenschaften von Halter*innen zu vielen Schäden führen und welche zu wenigen", sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Was statistisch gesehen mehr Unfälle verursacht, macht die Kfz-Versicherung teuer. Tarifmerkmale wie Alter, Fahrleistung und Fahrerkreis beeinflussen den Kfz-Beitrag besonders stark."

Da sich die verschiedenen Tarifmerkmale nicht bei allen Versicherern gleich auf den Beitrag auswirken, lohnt sich ein Vergleich. Während manche Anbieter für bestimmte Merkmale Rabatte gewähren, berechnen andere Aufschläge. Wird ein Auto beispielsweise mit 150 PS statt 116 PS versichert, so geben einige Versicherer einen Rabatt von zehn Prozent, andere schlagen 18 Prozent auf.

"Wichtig ist, dass Verbraucher*innen bei der Wahl der Kfz-Versicherung auf die individuell passenden Leistungen achten und nicht nach einzelnen Rabatten auswählen", sagt Michael Roloff. "Damit der Versicherungsschutz nicht gefährdet wird, müssen alle Angaben unbedingt wahrheitsgemäß erfolgen."

Preisaufschläge: 217 Prozent für beliebigen Fahrerkreis, 75 Prozent für höhere Fahrleistung

Ein beliebiger Fahrerkreis verteuert die Kfz-Versicherung stark. Versicherer schlagen durchschnittlich bis zu 217 Prozent auf, wenn der Fahrerkreis nicht eingeschränkt wird. Auch durch eine höhere Fahrleistung steigt der Beitrag deutlich an. Verbraucher*innen, die 35.000 Kilometer statt 12.000 Kilometer im Jahr unterwegs sind, zahlen im Schnitt 75 Prozent mehr.

Das Alter der Versicherungsnehmer*innen beeinflusst den Beitrag ebenfalls: Wer älter als 75 Jahre ist, zahlt durchschnittlich 68 Prozent mehr im Vergleich zu 45-jährigen Versicherungsnehmer*innen. Bei einer deutlich höheren Motorleistung des Pkw (290 PS statt 116 PS) verteuert sich der Jahresbeitrag um 62 Prozent.

Beiträge für Bestandskund*innen steigen im Schnitt um über zehn Prozent - Wechsel lohnt sich

Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24 denken 30 Prozent der (mit-)verantwortlichen Entscheider*innen in Fragen zur Kfz-Versicherung über einen Versicherungswechsel nach. Ein möglicher Grund: 41 Prozent der Befragten finden ihre derzeitige Kfz-Versicherung zu teuer. Die Mehrzahl der Wechselwilligen will durch einen neuen Versicherungsvertrag Geld sparen.

"Viele Versicherte haben das Gefühl, dass ihre Kfz-Versicherung zu teuer ist", sagt Michael Roloff. "Dieses Gefühl trügt nicht: In bestehenden Verträgen sehen wir derzeit stark steigende Beiträge von durchschnittlich über zehn Prozent, sodass sich ein Versicherungswechsel in vielen Fällen lohnen wird."

300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1) Beispielberechnungen über alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Tarife. Beispielprofil: Versicherungswechsel zum 1.1.2023, VW Golf VII 1.0 TSi (HSN: 0603, TSN: BVV), Erstzulassung: Februar 2020, Erwerb und Halterzulassung: August 2020, Gebrauchtwagen, Barkauf, Nutzung: nur privat (inkl. Arbeitsweg), 12.000 km / Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer (45 Jahre, Führerschein seit 27 Jahren), verheiratet, Angestellter, keine Punkte, keine Kinder im Haushalt, kein Wohneigentum, Parkplatz: Straße (öffentlich), Haftpflicht (SF 20) und Vollkasko (SF 20) mit 300 Euro Selbstbeteiligung inkl. Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung, Werkstattauswahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; 06268 Barnstädt

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppe gehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18 weiteren Standorten in Deutschland vertreten.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell