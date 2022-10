CHECK24 GmbH

FotoCHECK: Kfz-Versicherung in wenigen Minuten wechseln

München (ots)

Versicherungsschein oder aktuelle Beitragsrechnung einfach abfotografieren

Vorteil für Kund*innen: schnelleres Vergleichsergebnis und noch einfacherer Wechsel

300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Mit dem FotoCHECK von CHECK24 wechseln Verbraucher*innen ihre Kfz-Versicherung in wenigen Minuten und ohne dass viele Daten per Hand eingegeben werden müssen. Dazu fotografieren sie mit der CHECK24 App den Versicherungsschein oder die aktuelle Beitragsrechnung oder laden sie als PDF hoch. Die Angaben werden automatisch in den Vergleichsrechner übernommen. Dadurch entfällt die Eingabe von bis zu 50 Angaben zu Fahrer, Auto oder gewünschtem Schutz. Der Wechsel ist so innerhalb von wenigen Minuten möglich.

"Schneller als mit dem FotoCHECK können Verbraucher*innen ihre Kfz-Versicherung nicht vergleichen und wechseln", sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Die Daten vom abfotografierten Versicherungsschein oder der Beitragsrechnung werden automatisch übernommen. Das Vergleichsergebnis erhalten Nutzer*innen so mit wenigen Klicks."

Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. Das ergab eine Untersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI).1) Neben dem Gesamtsieg hat CHECK24 mit deutlichem Abstand und mehr als der vollen Punktzahl die Teilkategorie Preis/Leistung gewonnen. Im Mittel über die 15 betrachteten Testprofile hinweg sparten Verbraucher*innen bei CHECK24 am meisten. Außerdem bot das Portal die meisten Kfz-Versicherer und die meisten Tarife im Vergleich.

300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail, Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1)Quelle: Euro am Sonntag (Ausgabe 40/21): Policenwechsel leicht gemacht, S. 32/33

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell