Handyvertrag: Verbraucher*innen im Osten setzen auf Samsung, im Westen auf Apple

Höchster Anteil Apple-Geräte in Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern höchster Samsung-Anteil

Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 Kundenkonto

In Ostdeutschland sind Smartphones von Samsung am beliebtesten, im Westen der Bundesrepublik Geräte von Apple. CHECK24-Kund*innen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen greifen am häufigsten zu einem Endgerät von Samsung, wenn sie sich für ein Handy mit Vertrag entscheiden. In allen anderen Bundesländern liegt Apple auf dem ersten Platz.1)

Dort, wo es Samsung nicht auf den ersten Platz als beliebtester Smartphonehersteller schafft, liegt der südkoreanische Handybauer auf dem zweiten. Gleiches gilt für Apple. In allen Bundesländern auf den dritten Platz schafft es der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi. Gerade für die teuren Flagship-Smartphones der großen Hersteller, ist ein sogenanntes Bundle aus Vertrag und neuem Handy für viele Verbraucher*innen interessant.

"Bundle-Angebote machen auch hochpreisige Smartphones erschwinglich", sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Verbraucher*innen sollten aber darauf achten, dass sich nach der Mindestvertragslaufzeit die monatlichen Kosten des Handyvertrags automatisch reduzieren oder in einen neuen Vertrag wechseln."

Den höchsten Anteil an Apple Geräten gibt es in Hamburg. Dort wählten im vergangenen Jahr 59,0 Prozent der CHECK24-Kund*innen, die ein Handy mit Vertrag bestellten, ein Gerät des kalifornischen Technologieunternehmens. Den niedrigsten Anteil von Apple-Geräten gibt es in Sachsen-Anhalt. Dort entschieden sich nur 39,6 Prozent für ein iPhone.

Besonders viele Smartphones von Samsung gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (46,6 Prozent), verhältnismäßig wenige in Hamburg (32,2 Prozent). Insgesamt machen Geräte von Apple und Samsung in allen Bundesländern rund 90 Prozent der Bestellungen bei einem Vertrag mit Handy aus.

Verbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 Mobilfunktarife von zahlreichen Anbietern und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Bestehende Verträge können jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice gekündigt werden. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.

1)Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge

