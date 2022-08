CHECK24 GmbH

Luna, Simba und Nala sind beliebteste Katzennamen

Weibchen heißen häufig Luna, Nala und Lilly - Männchen Simba, Leo und Balu

Auch kuriose Namen wie Peanut, Müsli oder Nutella vertreten

Luna, Simba und Nala sind die beliebtesten Katzennamen - und das im zweiten Jahr in Folge. Das ergab eine Auswertung von CHECK24. Ebenfalls in die Top Ten schafften es die Namen Leo, Lilly, Mia, Balu, Mila, Sammy und Lucy.1)

Für Kätzinnen sind die Namen Luna, Nala und Lilly am beliebtesten, bei Katern liegen Simba, Leo und Balu vorne. Bei den Katern schafft Milo Lunaes in diesem Jahr zum ersten Mal in die Top Ten, bei den Kätzinnen ist Kira zum ersten Mal vertreten.

Auch kuriose Namen wie Peanut, Müsli oder Nutella vertreten

Einige Katzenhalter*innen lassen sich anscheinend von ihren Essgewohnheiten bei der Namenswahl inspirieren. Neben Peanut werden Katzen auch Müsli oder Nutella getauft. Aber auch Figuren aus bekannten Filmen sind beliebt. Neben Sherlock und Tarzan sind beispielsweise auch Dobby, Weasley oder Draco aus der Harry-Potter-Reihe vertreten.

Katzenkrankenversicherung: OP-Kostenschutz bereits ab 4,50 Euro pro Monat

Katzenhalter*innen entscheiden sich für eine Katzenkrankenversicherung, damit die Kosten für die Katze im Fall von Krankheit oder einer Verletzung übernommen werden.

"In Deutschland gewinnt die Krankenversicherung für Katzen an Bedeutung", sagt Claes Christiansen, Geschäftsführer Tierkrankenversicherungen bei CHECK24. "Die Katze wird immer mehr als Familienmitglied gesehen und soll entsprechend geschützt sein. Dieser Trend kommt aus Skandinavien, wo vor zehn Jahren bereits mehr als jede dritte Katze krankenversichert war."

Es gibt zwei Arten von Versicherungen: Einen OP-Schutz gibt es bereits ab 4,50 Euro im Monat.2) Dieser kommt für Kosten durch Unfälle und Operationen auf, teilweise inklusive der Vor- und Nachsorgeuntersuchungen. Alternativ können Katzenhalter*innen sich auch für einen Vollschutz entscheiden. Dann übernimmt der Versicherer zusätzlich die Kosten für Behandlungen und teilweise für Vorsorgeuntersuchungen.

Anlässlich des Weltkatzentags am 8. August erhalten alle Kund*innen bis dahin bei Abschluss einer Katzenkrankenversicherung über die CHECK24-App einen Cashback in Höhe von 40 Euro.3)

1) Datenbasis: alle 2021 angegebenen Rufnamen bei Abschluss einer Katzenkrankenversicherung

2) OP-Kostenschutz für eine zwölf Wochen bis ein Jahr alte Katze, 250 Euro Eigenanteil, 1.000 Euro Leistungsgrenze bei Operationen

3) Bedingungen unter: https://www.check24.de/katzenversicherung/sl/aktion/

