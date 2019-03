CHECK24 GmbH

Crazy Kredit Wochen: CHECK24 schenkt Kreditnehmern eine volle Monatsrate

München (ots)

- Monatsrate geschenkt - unabhängig von Kreditsumme, Verwendungszweck und Bonität - CHECK24 schüttet voraussichtlich vier bis fünf Mio. Euro an Kunden aus - Kreditnehmer bekommen einige Hundert Euro, in manchen Fällen auch 1.000 Euro oder mehr

Verbraucher, die einen günstigen Onlinekredit aufnehmen, sparen jetzt gleich doppelt. Denn CHECK24 schenkt ihnen eine volle Monatsrate - und das unabhängig von der aufgenommenen Kreditsumme, dem Verwendungszweck und der Bank.*) So bekommen CHECK24-Kunden zusätzlich zur Ersparnis durch die niedrigeren Zinskosten mehrere hundert Euro geschenkt, möglich sind sogar 1.000 Euro oder mehr. "Wir wollen zeigen, dass Onlinekredite deutlich günstiger sind als die Angebote von Filialbanken", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Zusätzlich profitieren Kreditnehmer von einer geschenkten Monatsrate. In den kommenden zwei Wochen schütten wir voraussichtlich vier bis fünf Mio. Euro an unsere Kunden aus."

Eine Monatsrate geschenkt - unabhängig von Kreditsumme, Verwendungszweck und Bank

Alle Verbraucher, die im Aktionszeitraum (11.-25. März) einen Kredit mit einer Laufzeit von mindestens 84 Monaten über CHECK24 abschließen, bekommen eine Monatsrate erstattet. Und zwar egal in welcher Höhe (nicht nur 1.000 Euro), mit welchem Verwendungszweck und bei welcher Bank. Das Angebot gilt unbegrenzt und nicht nur für besonders bonitätsstarke Kunden.

"Von der Aktion profitiert die Mehrheit unserer Kunden", sagt Christian Nau. "Diesmal richten wir uns nicht an Verbraucher, die kleine Kredite mit kurzen Laufzeiten z. B. zum Dispoausgleich benötigen, sondern an Kunden mit größerem Kreditbedarf." Im Schnitt leihen sich Kreditnehmer über CHECK24 12.771 Euro. Solche Kreditsummen zahlen Verbraucher in der Regel über einen längeren Zeitraum zurück: Mehr als die Hälfte der bei CHECK24 aufgenommenen Darlehen hat Laufzeiten von 84 Monaten und länger.

Kreditnehmer bekommen einige Hundert Euro, in manchen Fällen auch 1.000 Euro oder mehr

Bei einem Kredit in Höhe von 75.000 Euro über eine Laufzeit von 84 Monaten bekommen Kunden etwa 1.000 Euro geschenkt. Kreditnehmer, die sich 30.000 Euro leihen, erhalten rund 400 Euro zurück.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 200 Kreditexperten persönlich

Bei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200 CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.

Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben wird so reduziert.

*)Gilt für alle Kredite mit einer Laufzeit von mindestens 84 Monaten, die im Aktionszeitraum (11.-25. März 2019) bei CHECK24 abgeschlossen werden. Ausgenommen sind Immobilienkredite. Der Kredit darf nicht widerrufen oder innerhalb der ersten zwölf Monate zurückgezahlt (Teil- oder Gesamttilgung) bzw. abgelöst werden. Das Angebot ist nur einmal je Kunde erhältlich. Voraussetzung ist ein CHECK24 Kundenkonto. Die Aktion ist nicht mit weiteren Gutscheinen, Partnerprogrammen, Cashbackprogrammen oder Rabatten kombinierbar. Alle Informationen unter: https://kredit.check24.de/popup/crazy-kredit-deal/

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt CHECK24:

Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,

julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell