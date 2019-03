CHECK24 GmbH

CHECK24 ist Top Arbeitgeber und Innovator des Jahres 2019

München (ots)

- FOCUS Business: CHECK24 gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern 2019 - Viele freie Stellen - jetzt bei CHECK24 bewerben - brand eins und Statista küren CHECK24 erneut zum Innovator des Jahres

2019 gehört CHECK24 wieder zu den Top Ten der besten Arbeitgeber im Bereich Internet. Das Münchner Vergleichsportal steigerte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um einen Rang und landet auf dem achten Platz. Dabei lässt CHECK24 zahlreiche namhafte Unternehmen hinter sich wie z. B. Zalando, die Scout24-Gruppe oder Immowelt. Das ermittelte das Magazin FOCUS Business in Kooperation mit Statista, dem Karriere-Netzwerk XING und dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu.

Für das Ranking befragte Statista anonym gut 21.000 Arbeitnehmer über ein Online-Access-Panel. Beantwortet wurden mehr als 50 Fragen u. a. zur Bereitschaft seinen Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Darüber hinaus wertete das Statistikportal rund 50.000 Urteile von Beschäftigten auf Kununu aus. Hinzu kamen 7.000 Arbeitgeberbewertungen über das Karriereportal XING.

Viele freie Stellen - jetzt bei CHECK24 bewerben

CHECK24 sucht Verstärkung in vielen verschiedenen Bereichen und an Standorten in ganz Deutschland. Freie Stellen gibt es u. a. in den Bereichen IT, Produktmanagement, Kundenbetreuung und Marketing. Einen Überblick über alle offenen Stellenangebote und Informationen zum Bewerbungsprozess finden Interessierte unter: jobs.check24.de

brand eins und Statista küren CHECK24 erneut zum Innovator des Jahres

CHECK24 gehört auch 2019 wieder zu Deutschlands innovativsten Unternehmen. Das ergab eine Analyse des Wirtschaftsmagazins brand eins in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista. Die Tester vergaben zum dritten Mal in Folge vier von vier Sternen in der Branche "Internet, Medien & Kommunikation" an das Münchner Vergleichsportal.

Ausgewertet wurden mehr als 20.000 Expertenurteile zur Exzellenz der angebotenen Dienstleistungen, Prozesse und der Unternehmenskultur. Dazu gehören u. a. die Etablierung und Vermarktung neuer Produkte, die Entwicklung neuer Technologien, die Optimierung von Betriebsabläufen und die Förderung von Kreativität und Mitarbeitermotivation.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,

edgar.kirk@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell