Brautpaare mögen es retro: 90er-Hits am beliebtesten bei Hochzeiten

- Egal ob Band, DJ oder Alleinunterhalter: Musik aus den 90ern für Hochzeiten am beliebtesten - Für eine Band werden im Schnitt 1.623 Euro fällig, Sänger nur für Trauung kostet 327 Euro - Mit CHECK24 Profis finden Brautpaare passende Dienstleister für ihre Hochzeit

Musik aus den 90ern ist die beliebteste Stilrichtung für eine Hochzeitsfeier.*) Brautpaare, die über CHECK24 Profis einen Musiker für ihre Hochzeit suchen, wählen dieses Genre am häufigsten. Nur wer einen Alleinunterhalter sucht, wünscht sich ebenso häufig Schlager zu seiner Feier.

"Viele Brautpaare von heute sind in den 90ern aufgewachsen", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer CHECK24 Profis. "Deswegen wählen sie die Musik für ihre Feier, mit der sie schöne Erinnerungen verbinden."

Für eine Band werden im Schnitt 1.623 Euro fällig, ein Sänger für die Trauung kostet 327 Euro

Je nachdem, wie das Brautpaar die Hochzeitsfeier musikalisch umrahmen möchte, muss es ein unterschiedlich hohes Budget einplanen. Soll eine Band die Hochzeitsgesellschaft einen Abend lang mit Musik unterhalten, werden im Schnitt 1.623 Euro fällig. Ein DJ für einen Abend kostet durchschnittlich 564 Euro, ein Alleinunterhalter 475 Euro.

Für die Trauungszeremonie entscheiden sich viele Brautpaare für einen professionellen Sänger. Die musikalische Begleitung der Trauung durch einen Sänger kostet im Schnitt 327 Euro. Am häufigsten wünschen sich die Brautpaare hier Pop sowie Jazz/Blues gefolgt von klassischer Kirchenmusik.

Fotografen, Musiker oder Stylisten: Mit CHECK24 Profis den passenden Hochzeitsdienstleister finden

Mit CHECK24 Profis finden Brautpaare passende Dienstleister für ihre Hochzeit. Hierbei reicht das Angebot von Hochzeitsplanern über Fotografen und Stylisten bis hin zu Musikern. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahl treffen.

*)Betrachtet wurden alle Anfragen für Alleinunterhalter, Bands, DJs und Sänger über CHECK24 zwischen Januar 2018 und Januar 2019 für den Veranstaltungstyp "Hochzeit".

