CHECK24 GmbH

Baden-Württemberger leihen sich durchschnittlich 13.466 Euro von der Bank

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Höchste Ratenkredite in Baden-Württemberg und Hessen, niedrigste in Sachsen-Anhalt - Hamburger und Brandenburger nehmen viele Darlehen auf, Sachsen wenige - Über 200 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalen Kreditabschluss

In Baden-Württemberg schließen Kreditnehmer bundesweit die höchsten Darlehen ab. Durchschnittlich leihen sie sich über CHECK24 13.466 Euro von der Bank. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem Kreditnehmer im Schnitt mehr als 13.000 Euro aufnehmen. Mit Abstand folgen auf dem zweiten und dritten Rang Hessen und Bayern mit 12.957 Euro und 12.920 Euro.*

"Dank der anhaltenden Niedrigzinsphase profitieren Verbraucher von günstigen Kreditangeboten", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Im Gegensatz zur Hausbank vor Ort bietet CHECK24 bundesweit günstige Kredite - von der Hallig bis zur Almhütte."

Die niedrigsten Ratenkredite nehmen Sachsen auf. Im Freistaat liegt die durchschnittliche Darlehenssumme bei 10.846 Euro. Das sind 19 Prozent oder rund 2.600 Euro weniger als in Baden-Württemberg. Am wenigsten Geld leihen sich neben den Sachsen Verbraucher aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

Es gibt also Unterschiede im Ost-West-Vergleich: Verbraucher aus dem Westen schließen mit durchschnittlich 12.671 Euro rund zehn Prozent höhere Ratenkredite ab als Kunden aus dem Osten Deutschlands (11.522 Euro).

In Brandenburg und Hamburg werden die meisten Kredite aufgenommen

Gemessen an der Einwohnerzahl werden in Brandenburg und Hamburg besonders viele Kredite abgeschlossen. Der entsprechende Index-Wert liegt elf Prozent über dem Bundesdurchschnitt.** Auch Schleswig-Holsteiner leihen sich häufiger Geld von der Bank als der Rest Deutschlands.

Deutlich weniger Darlehen als andere nehmen Sachsen auf (25 Prozent unter Bundesschnitt). Insgesamt schließen Verbraucher aus dem Westen etwas mehr Ratenkredite ab als Kunden aus dem Osten.

Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten

Bei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200 CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.

Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben wird reduziert.

*Datenbasis: alle 2018 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite **Index: Anteil über CHECK24 abgeschlossener Ratenkredite je Bundesland im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerung ab 18 Jahren, alle Ergebnisse unter: http://ots.de/rU42tW

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,

edgar.kirk@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell