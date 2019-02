CHECK24 GmbH

Mecklenburg-Vorpommern legen die meisten Kilometer mit dem Auto zurück

- Kfz-Halter in Deutschland fahren durchschnittlich 11.672 Kilometer pro Jahr mit ihrem Pkw - Jährliche Fahrleistung in Stadtstaaten im Schnitt 1.600 Kilometer geringer als in Flächenländern - 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern legen im Jahr durchschnittlich 12.930 Kilometer zurück. Das sind 3.299 Kilometer bzw. 34 Prozent mehr als Berliner Fahrer (Ø 9.631 Kilometer). Im Bundesdurchschnitt fahren CHECK24-Kunden nach eigener Auskunft jährlich 11.672 Kilometer.*)

Halter aus den Stadtstaaten sind mit ihrem Pkw weniger unterwegs als Kunden aus den Flächenländern. Im Kfz-Versicherungsvergleich geben sie im Schnitt eine knapp 1.600 Kilometer geringere Jahresfahrleistung an.

"Autofahrer haben in der Stadt kürzere Wege als auf dem Land und können auch auf einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr ausweichen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Deswegen sind Städter deutlich weniger Kilometer mit ihrem Auto unterwegs als Landbewohner."

300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner.

Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)

*)Betrachtet wurden alle 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen nach Kundenangaben zur jährlichen Fahrleistung. **)WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland, http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf

