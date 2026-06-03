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Starke Lizenz-Deals! ProSiebenSat.1 und Sony Pictures Entertainment schließen mehrere 360-Grad Film- und Serien-Deals

Fünf neue Fast Channels auf Joyn

Unterföhring (ots)

03.06.2026. ProSiebenSat.1 baut seine Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus und hat sich auf einen großen 360-Grad Content-Deal geeinigt. Die Content-Partnerschaft sichert den Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe und Joyn exklusive Erstausstrahlungen von Blockbustern, Serien und Anime-Serien aus dem SPE-Portfolio. Zu den Unterhaltungs-Highlights zählen Free-TV-Premieren im deutschsprachigen Raum wie "Nur ein einziges Mal - It Ends with Us", "Anaconda", "Was ist Liebe wert - Materialists", "Karate Kid: Legends", "Die drei ??? und der Karpatenhund" nach ihrer Auswertung im Home Entertainment und Pay-TV-Fenster. Die ProSieben-Sat.1-Gruppe sichert sich zudem 33 exklusive und weitere 84 Library-Filme und acht Serien mit knapp 1000 Episoden. Desweitern beinhaltet der neue Deal weitere umfassende digitale Auswertungsformen für Joyn und vervollständigt damit das breite Entertainment-Angebot über alle Plattformen. Außerdem werden unter der Marke Sony One die fünf neuen Fast-Channels "Action Hits", "Comedy Hits", "Comedy TV", "Best Of", und "Thriller TV" kostenlos auf Joyn verfügbar sein.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Diese Content-Partnerschaft zahlt auf all unsere Geschäftsfelder ein und bietet unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bestes Entertainment. Wir zeigen auf unseren linearen Sendern weiter gute US-Fiction, die natürlich auch auf Joyn verfügbar sein wird. Außerdem bekommen wir fünf neue Fast Channels auf Joyn. Wir spielen damit die Inhalte von Sony Pictures Entertainment optimal und passgenau über alle Plattformen hinweg aus."

Neben den hochkarätigen Film-Premieren erhalten Joyn und die Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe Zugriff auf die große Film- und Serien-Library des US-Studios mit ausgewählten Titeln aus dem "Spider-Man"- Franchise ("Spider-Man" (2002), "Spider-Man" (2004) "The Amazing Spider-Man (2012), "Spider-Man: Homecoming" (2017)), "Hancock", "Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Matilda", "Ghostbusters" und viele mehr. Sowie ausgewählte Staffeln der beliebten TV-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul", sowie die kompletten Staffeln "Eine schrecklich nette Familie", "Bezaubernde Jeannie", "Tudors", "Verliebt in eine Hexe", "Verrückt nach Dir", "Pan Am", "Unforgettable" und "The Guardian - Retter mit Herz". Des Weiteren sichert sich ProSiebenSat.1 über Crunchyroll die Anime-Serien "Hell's Paradise", "Kaiju No. 8", und "Tokyo Revengers" für Joyn+ und die Pay-Sender der Gruppe.

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