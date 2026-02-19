Seven.One Entertainment Group

Bullseye! ProSiebenSat.1 erwirbt Übertragungsrechte für die Darts-Weltmeisterschaften ab 2027

Unterföhring (ots)

Nächster Rechte-Coup perfekt. ProSiebenSat.1 sichert sich die exklusiven Free-TV-Übertragungsrechte für die PDC World Darts Championship sowie weitere Major-Turniere ab 2027. Das Münchner Medienunternehmen hat mit DAZN eine entsprechend umfangreiche und langfristige Kooperation vereinbart. ProSiebenSat.1 zeigt damit jedes Jahr die Darts-Weltmeisterschaft aus dem legendären Londoner "Ally Pally" - live und exklusiv im Free-TV und auf Joyn. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Dieser Rechteerwerb ist für uns ein Volltreffer. Darts begeistert Millionen Menschen. Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt. Mit den Darts-Übertragungsrechten setzen wir konsequent einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie. Neben den Weltmeisterschaften im Handball, Basketball und Eishockey bieten wir unseren Zuschauern künftig auch die besten Dartsspieler der Welt. Dann fliegen bei uns nicht nur die Bälle, sondern auch die Dartspfeile. Und alles auf weltmeisterlichem Niveau." Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien: "Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte des Darts in der DACH-Region durch eine umfassende, langfristige Vereinbarung zwischen DAZN und der PDC fortzuschreiben, und blicken der Zusammenarbeit mit unserem neuen Broadcast-Partner ProSiebenSat.1 mit großer Vorfreude entgegen. Durch die enge Kooperation und die co-exklusive Verbreitung stellen wir sicher, dass noch mehr Fans die größten Momente des Darts erleben können - über alle relevanten Plattformen hinweg." Die PDC World Darts Championship zieht jedes Jahr Millionen Fans vor die Bildschirme und sorgt für eine einmalige Mischung aus sportlicher Spannung, begeisternder Atmosphäre und Entertainment. Das mit DAZN vereinbarte Rechtepaket umfasst neben der Weltmeisterschaft auch die internationalen Major-Events European Championship, World Cup of Darts und World Matchplay sowie den German Darts Grand Prix. ProSiebenSat.1 wird alle Turniere plattformübergreifend auf Joyn und im linearen TV zeigen.

