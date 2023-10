Seven.One Entertainment Group

"Ein wahres Ohren-Fest für Fans der gepflegten Reality-Unterhaltung": Seven.One Audio produziert und vermarktet neuen Reality-TV-Podcast "Radio Island"

Unterföhring (ots)

Wer Reality-TV mag, wird diesen Podcast lieben: In "Radio Island" bündeln die beiden Podcaster:innen Visa Vie ("Weird Crimes") und Max Richard Leßmann ("Niemand muss ein Promi sein") ab dem 11. Oktober 2023 ihre Trash-TV-Kräfte. Gemeinsam und mit Gästen aus dem unerschöpflichen und kunterbunten Reality-TV-Universum besprechen sie jede Woche die aktuellen Perlen des Genres, analysieren die Gruppendynamik in den Strandvillen, Dschungelcamps und Reality-Kasernen der Nation und gehen Fragen nach wie: "Wo ist die Fairness geblieben?", "Was geht los da rein?" oder "Gibt es eigentlich eine Kuss-Prämie in Dating-Shows?". Produziert und vermarktet wird "Radio Island" von Seven.One Audio, der Podcast-Unit der Seven.One Entertainment Group.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Reality gehört nach wie vor zu den reichweitenstärksten und beliebtesten Farben in der deutschen Entertainment-Landschaft - und wir haben in der Seven.One Entertainment Group ab dem 20. November mit 'Promi Big Brother' in SAT.1 wieder einen der funkelndsten Juwelen aus dieser Genre-Schatzkiste am Start. Was liegt da näher, als dass wir nun auch einen Podcast rund um diese Content-Farbe produzieren und vermarkten? 'Radio Island' wird ein wahres Ohren-Fest für Fans der gepflegten Reality-Unterhaltung."

Das sind die Hosts von "Radio Island"

Visa Vie war Radio-Moderatorin, hat acht Jahre lang Interviews beim Online-Rapmagazin 16BARS geführt und ist Teil von "Weird Crimes", einem der größten True-Crime-Podcasts in Deutschland. Max Richard Leßmann ist Podcaster, hat einen Gedichtband veröffentlicht, ist Buchautor und Ghostwriter für Künstler wie Ina Müller, Casper oder Herbert Grönemeyer. Außerdem hat der Sänger gerade einen neuen Song mit Ina Müller veröffentlicht, "Bis Sylt im Meer versinkt". Visa Vie und Max verbindet die Leidenschaft zum Reality-TV (inklusive Partner- Tattoo), die sie jetzt mit ihrem neuen Podcast "Radio Island" zu einem vorläufigen Höhepunkt bringen.

Seven.One Audio

Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcast-Produktion und Podcast-Vermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell