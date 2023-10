Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Mit dem neuen Haushaltskalender 2024 die Ausgaben unter Kontrolle

Kostenloser Mix aus Kalender und Haushaltsbuch hilft, mit dem Geld auszukommen

Berlin (ots)

Durch die gestiegenen Preise für Energie und auch Dinge des täglichen Bedarfs stehen viele Menschen vor einer großen Herausforderung: Jeden Monat über die Runden zu kommen. Der jetzt neu erschienene Haushaltskalender 2024 bietet dafür eine praktische Hilfe. Die kostenlose Broschüre kombiniert Haushaltsbuch und Kalender und schafft so erst einmal einen Überblick über Termine, Zahlungsfristen und alltägliche Ausgaben.

Wer 2024 sein Geld besser einteilen möchte, findet in der handlichen Broschüre die für einen Kalender üblichen Monatsübersichten, ergänzt um Spalten für die täglichen Ausgaben. So wird schnell klar, an welchen Tagen mehr Geld ausgegeben wurde als an anderen und warum. Teurere Monate lassen sich so ebenfalls schneller identifizieren - und mit dem neu gewonnenen Durchblick ist auch das Gegensteuern leichter. Die Jahresübersicht zeigt außerdem, wie viel Geld bereits fest verplant ist und in welchen Monaten es gelingen kann, etwas auf die hohe Kante zu legen. So sorgt der Haushaltskalender 2024 für mehr Ordnung beim Geld.

Der Haushaltskalender 2024 wird von Geld und Haushalt, dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe herausgegeben und kann ab sofort kostenlos und versandkostenfrei nach Hause bestellt werden: unter www.haushaltskalender.de oder telefonisch unter 030 - 204 55 818.

Über den Beratungsdienst Geld und Haushalt

Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands seit 1958 Verbraucherinnen und Verbraucherbei ihrer privaten Finanzplanung. Mit den werbe- und kostenfreien Angeboten fördert Geld und Haushalt die finanzielle Bildung der Bevölkerung. Unter www.geld-und-haushalt.de sind alle Angebote wie kostenfreie Ratgeber, Onlineplaner, Artikel und Informationen zum Vortragsangebot verfügbar.

