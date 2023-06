Seven.One Entertainment Group

:newstime - Seven.One Entertainment Group startet neue Nachrichten-Dachmarke für alle Plattformen und Sender

Unterföhring (ots)

:newstime - Die Seven.One Entertainment Group bündelt ihre Nachrichtenformate und -plattformen unter der neuen gemeinsamen Dachmarke :newstime. Die Nachrichtensendungen in SAT.1, auf ProSieben und bei Kabel Eins heißen ab 19. Juni :newstime. Alle Nachrichtenangebote im Digitalbereich und auf Joyn laufen ebenfalls unter dem neuen Namen. www.newstime.de sowie die Channels @newstime.digital auf Instagram und Youtube komplettieren den neuen einheitlichen News-Auftritt. Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "Nach dem erfolgreichen Start unserer eigenen Nachrichtenredaktion Anfang des Jahres gehen wir mit der neuen Dachmarke konsequent den nächsten bedeutenden Schritt. Wo :newstime drauf steht, ist :newstime drin. Die Marke wird eine absolut verlässliche Informationsquelle für die Menschen - aktuell, schnell und auf allen Plattformen. Unser Anspruch ist es, :newstime als Gütesiegel für verständlichen und wertungsfreien Qualitätsjournalismus in der deutschen Nachrichtenlandschaft zu etablieren." Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Wir bündeln unsere Kräfte und Kompetenzen unter der gemeinsamen Marke :newstime und werden weiterhin für SAT.1, ProSieben und Kabel Eins unterschiedliche, auf die jeweiligen Zuschauerinteressen zugeschnittene Sendungen mit eigenen Moderatorinnen und Moderatoren produzieren. In Zukunft gehen wir aber darüber hinaus und werden im Verbund mit unseren digitalen Verbreitungskanälen ein noch umfassenderes und einheitliches journalistisches Angebot für Jede und Jeden zu jederzeit anbieten können." Nach dem Start der eigenen Nachrichtenredaktion und dem Launch der Dachmarke :newstime folgt bis Ende des Jahres der Umzug in einen neuen Newsroom und eines der modernsten Nachrichtenstudios Europas. Fotomaterial finden Sie hier: https://foto.prosiebensat1.com/share/0fbc5432-e5aa-4499-88b3-1e1bc01a88ce

