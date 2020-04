Schweppes

Supported by Schweppes: Crowdfunding-Aktion für Trend- und Szene-Gastronomie gestartet

Die Coronakrise hat die Gastronomie mit voller Wucht getroffen. Seit Mitte März ist das sonst so agile Gastronomie-Leben mit all seinen Restaurants und Bars fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es herrscht Stillstand in der Trend- und Szene-Gastronomie. Das soll jetzt geändert werden. Im Rahmen des Projekts SUPPORT YOUR LOCAL BAR, ein Zusammenschluss aus Industrie, Medien und Agenturen, der sich die Unterstützung der Gastronomie während der Coronakrise zum Ziel gesetzt hat, beteiligt sich Schweppes Deutschland an einer zusätzlich angelegten Crowdfunding-Aktion.

Das Engagement umfasst sowohl den technischen Support für das Aufsetzen der Kampagne auf der bestehenden Plattform SUPPORT YOUR LOCAL BAR als auch eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 50.000 Euro für den Matching-Fund. Die Crowdfunding-Aktion bietet Besitzern von Bars die Chance, monetäre Hilfe in größerem Umfang zu erhalten und so den durch die Coronakrise bedingten finanziellen Kraftakt besser zu stemmen.

Mitmachen leicht gemacht

Und so funktioniert`s: Ab sofort können sich Gastronomiebetriebe unter https://www.startnext.com/pages/supportyourlocalbar für die Crowdfunding-Kampagne registrieren. Teil der Aktion ist der Matching-Fund. Hier können Unternehmen und Marken der Getränkeindustrie, so wie Schweppes Deutschland, ihren finanziellen Support für die Gastronomiebetriebe einzahlen. Alle Projekte werden mit 25 Prozent aus dem Matching-Fund angeglichen (max. Unterstützung/ Projekt: 2.500 Euro). Das Mindestkampagnenziel liegt bei 1.000 Euro - angeglichen wird ab dem ersten Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.supportyourlocalbar.com

Als Marktführer im Bereich Bitterlimonaden ist Schweppes deutschlandweit in der Trend- und Szene-Gastronomie zu Hause. Mit seiner hohen Markenbekanntheit möchte der Getränkehersteller möglichst viele weitere Partner und Fans erreichen und für das Projekt gewinnen. Die Idee zur Unterstützung der Crowdfunding-Aktion auf SUPPORT YOUR LOCAL BAR hatte Schweppes Deutschland gemeinsam mit Falco Torini und Steffen Zimmermann, die beide als Markenbotschafter für die Traditionsmarke auftreten. Torini und Zimmermann sind Mitarbeiter der Drinks & More GmbH & Co. KG, die die Vermarktung von Schweppes in der Trend- und Szenegastronomie verantwortet.

