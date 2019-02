Schweppes

Schweppes baut zuckerfreie Range weiter aus

Voller Geschmack, Zero Zucker: Schweppes Ginger Ale Zero jetzt neu im Regal

Die Schweppes Zero Range wird um ein zuckerfreies und kalorienreduziertes Produkt erweitert: Schweppes American Ginger Ale Zero ist ab sofort im Handel erhältlich.

Schweppes American Ginger Ale ist mit einem Marktanteil von rund 50% im Lebensmittelhandel mit Abstand Markführer. Für alle, die auf Zucker, nicht aber auf den unverkennbaren Geschmack und die hohe Premiumqualität verzichten möchten, gibt es das beliebteste Ginger Ale jetzt auch in einer Zero Variante.

"Mit unseren Schweppes Zero Sorten Bitter Lemon und Tonic Water haben wir erfolgreich eine weitere geschmackvolle Erfrischung für alle Schweppes-Fans auf den Markt gebracht. Steigendes Gesundheitsbewusstsein, der Trend zu weniger Zuckerkonsum und dennoch der Wunsch nach geschmackvollen Alternativen machen Schweppes Ginger Ale Zero zur perfekten Ergänzung unseres Portfolios. Der süßlich-frische Geschmack mit feiner Ingwer-Note ganz ohne Zucker ist eine perfekte Kombination für jeden Genießer," so Stefan Cancik, Leiter Produktmanagement für Schweppes.

Schweppes Ginger Ale Zero ist in der 1,25l PET-Flasche erhältlich. Das Mehrweggebinde folgt dann Anfang Mai. Werbliche Unterstützung erfährt die Schweppes Zero Range am Point of Sale sowie über digitale Maßnahmen.

