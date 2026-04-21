Ernst Klett Sprachen GmbH

Mehr als Unterricht: Nie waren Sprachlehrkräfte wichtiger

Stuttgart (ots)

Mit dem jährlichen Kongress für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache richtet Ernst Klett Sprachen am 9. Mai 2026 erneut eine der wichtigsten Fachveranstaltungen für Lehrende in Integrations-, Berufssprach- und allgemeinen Deutschkursen aus. Unter dem Motto "Viel mehr als unterrichten!" widmet sich der Kongress den zentralen Zukunftsfragen des Deutschunterrichts in der Erwachsenenbildung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Unterrichtende und Institutionen stehen dynamischen Veränderungen gegenüber: Unterschiedliche Sprachkompetenzen gehen mit großer Heterogenität einher. Hinzu kommen Kosten- und Zeitdruck, die es immer schwerer machen, die gesellschaftlich und beruflich notwendigen Sprachniveaus zu erreichen. Zugleich eröffnen Künstliche Intelligenz und technologischer Wandel einschneidend neue Möglichkeiten für den Sprachunterricht. Dabei sind die Unterrichtenden das zentrale Bindeglied, damit das Sprachenlernen auch erfolgreich ist. Der Kongress lädt dazu ein, diese Entwicklungen gemeinsam zu reflektieren, praxisorientierte Lösungen zu erarbeiten und die essenzielle Rolle von Spracheninstitutionen und Sprachlehrkräften zu unterstreichen.

Nach dem Auftakt im Plenum führt die Keynote von Dr. Isabel Hoffmann in KI, Digitalisierung und Didaktik im Bereich DaF ein. Anschließend beleuchtet eine Podiumsdiskussion die Veränderungen im DaF-Unterricht aus verschiedenen fachlichen Perspektiven. Am Nachmittag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, aus acht Workshops und Vorträgen auszuwählen. Themen wie kreative Formen der Prüfungsvorbereitung, Konzepte für gering Literalisierte, berufsbezogene Wortschatzarbeit oder KI-gestütztes Lehren und Lernen auf der Lernplattform allango zeigen die Vielfalt der unmittelbar auf den Unterrichtsalltag ausgerichteten Ansätze.

Ernst Klett Sprachen verfügt als Verlag mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache über ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Erwachsenenbildung und die Entwicklungen, die die Branche prägen. Durch die Nähe zur Unterrichtspraxis und die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Unterrichtenden und Bildungsträgern ist es möglich, aktuelle Perspektiven fundiert aufzubereiten und frühzeitig in die fachliche Diskussion einzubringen.

Sprachkompetenz als Voraussetzung für Teilhabe und Arbeitsmarktintegration

"Mit dem DaF-/DaZ-Kongress schaffen wir einen überregionalen Rahmen für den deutschsprachigen Raum, um aktuelle Herausforderungen des Deutschunterrichts mit zukunftsweisenden Methoden zu verbinden", sagt Matthias Rupp, Geschäftsführer Erwachsenenbildung bei Ernst Klett Sprachen. Er betont: "Der Kongress bringt Sprachschulverantwortliche und Lehrkräfte sowie Verantwortliche aus der Politik zusammen, die sich täglich für die Brücke zwischen Sprache und gesellschaftlicher Teilhabe einsetzen. Als Sprachenverlag sehen wir es als unsere Aufgabe, Orientierung für einen erfolgreichen DaF-Unterricht zu bieten."

Ergänzt wird das Programm durch eine umfangreiche Ausstellung, auf der unter anderem der Berufsverband für Integrations- und Berufssprachkurse (BVIB), das Institut für Internationale Kommunikation Deutschland (IIK), der Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (FaDaF), der Volkshochschulverband Baden-Württemberg, das Goethe-Institut Mannheim und die Mannheimer Abendakademie vertreten sind. Weitere Partner aus der Bildungslandschaft tragen mit ihren Angeboten und Positionen zu einem vielschichtigen Austausch bei.

Das Congress Center Rosengarten am Mannheimer Wasserturm bietet einen repräsentativen Veranstaltungsrahmen für diesen Fachtag und macht den Kongress zu einem besonderen Treffpunkt für alle, die die Zukunft des DaF-/DaZ-Unterrichts aktiv mitgestalten möchten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Weitere Informationen unter:

www.klett-sprachen.de/daf-daz-kongress

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